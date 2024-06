CNAT '99 si distingue Meeting Nazionale Nuoto Tifernum Tiberinum

CNAT ’99 si distingue nel XXVII Meeting Nazionale Nuoto Tifernum Tiberinum

Il XXVII Meeting Nazionale Nuoto Tifernum Tiberinum, un evento di tre giorni pieno di intensità ed emozioni, si è svolto nel magnifico impianto natatorio gestito da Polisport sr.l. Questo evento è stato organizzato dalla società sportiva agonistica C.N.A.T. 99 Amici del Nuoto e ha coinvolto 36 società sportive con oltre 1000 atleti che si sono sfidati in tutte le categorie, dai giovanissimi Esordienti B fino alle Categorie Assoluti.

Il livello di competizione era elevato fin dall’inizio, grazie all’organizzazione impeccabile del meeting da parte del CNAT 99 e alla vasca esterna di 50 mt, che ha offerto agli atleti le migliori condizioni per migliorare i loro tempi personali e raggiungere i tempi limite per la partecipazione ai campionati nazionali di categoria previsti per agosto.

Al termine dell’evento, il gradino più alto del podio nella Categoria Assoluti è stato conquistato dalla Vis Sauro Nuoto Team e nella classifica degli Esordienti B dal Centro Nuoto Cittadella. La squadra di casa, CNAT 99, ha raggiunto un meritato secondo posto, dimostrando la sua competitività in ogni gara e in ogni categoria.

Tra i momenti più emozionanti, ricordiamo il primo posto conquistato nella Staffetta 4*50 mt Stile Libero Assoluti Maschi (Gutanu – Guiducci – Morelli – Grama), il terzo posto a soli 5 decimi dal secondo nella Staffetta 4*50 mt Stile Libero Assoluti Femmine (Napoli – Mancini – Cuneo – Fiorucci) e il terzo posto nella staffetta 4*50 mt Stile Libero Esordienti A (Marchetti – Napoli – Barberi Nucci – Brunelli). Questi risultati confermano che il movimento natatorio della città e della società continua ad attrarre giovani talenti e a mantenere un livello costante di qualità.

Premi speciali sono stati assegnati nella categoria Esordienti B a Giorgia Lepri della società Aretè come migliore atleta femminile ed a Matteo Romano dell’ASD Acquachiara ATI 2000 come miglior atleta maschile. Tra i grandi, il premio per la miglior prestazione atletica è stato conquistato nei 200 stile libero da Cerbini Elettra della Thebris Nuoto Pontefelcino e da Nicola Menegatti del Fanum Fortunaee.

Il Panathlon Club Valtiberina, rappresentato dal Presidente Dott. Tassegian, ha onorato il Meeting con la sua presenza, ricordando l’importanza dello sport tra i giovani come forma di vita ed educazione. Ha offerto un premio ed un accessorio sportivo al primo classificato nella finale 50 mt stile libero esordienti A, vinti rispettivamente da Stella Tessaro del Centro Nuoto Cittadella e Leone Manna del Circolo Nuoto Posillipo.

In memoria di “Giuseppe Migliorati”, recentemente scomparso, è stato assegnato un premio all’atleta Matteo Bianco della CSPterpan SSD Categoria Juniores. Inoltre, sono stati consegnati i premi in memoria di “Mauro Masciarri” e “Astelio Gentiletti” ai due atleti della squadra CNAT ’99 che hanno raggiunto il miglior punteggio in tutte le gare: nel settore maschile, Dinu Gutanu e nel settore femminile, Sofia Napoli.

Un plauso meritato va al Presidente del CNAT 99 Federico Cavargini ed a tutto lo staff degli allenatori Sara Pierini, Nicola Morelli, Paolo Tosti, Marco Lelli e Marco Bragagni per il lavoro svolto. Con la conclusione della Settimana del Nuoto 2024, l’impianto natatorio cittadino ha mostrato tutto il suo splendore. Speriamo che anche il prossimo anno, una volta terminati gli imminenti lavori di manutenzione straordinaria, si possa continuare a vivere il Nuoto nella nostra città ad alti livelli.