Claudio Martelli a Città di Castello sul nodo merito e bisogni

Il 17 giugno l’ex ministro ospite dell’incontro pubblico

Claudio Martelli – Martedì 17 giugno 2025, nella sala Rossi Monti della Biblioteca Comunale “G. Carducci” in via XI Settembre, si svolgerà un incontro pubblico promosso da Risorsa Umbria sul tema “L’alleanza mai conclusa tra merito e bisogni”. Ospite principale della giornata sarà l’On. Claudio Martelli, già Ministro della Giustizia e autore del libro “Il merito, il bisogno, il grande tumulto”, da cui prenderà avvio un confronto aperto sui principali squilibri sociali e politici che attraversano la società italiana contemporanea.

L’iniziativa si propone di indagare le cause profonde della persistente separazione tra il riconoscimento del merito individuale e la tutela dei bisogni collettivi. Un divario che continua a porre interrogativi sulla capacità delle istituzioni di garantire equità, mobilità sociale e valorizzazione del talento. Il dibattito, moderato da Ursula Masciarri dell’Associazione Risorsa Umbria, vedrà il contributo di figure provenienti dal mondo sindacale, imprenditoriale e associativo: Elisa Leonardi, Segretaria Regionale UIL Pensionati, Emanuele Genovesi, Chief Executive Officer, e Federico Novelli per Risorsa Umbria.

Il confronto partirà dai contenuti sviluppati nel volume di Martelli, che analizza decenni di trasformazioni sociali ed economiche, cercando di rispondere a domande rimaste a lungo senza risposta: perché la giustizia sociale fatica a integrarsi con la valorizzazione dell’impegno e delle competenze? Quali strumenti può ancora utilizzare la politica per ricomporre questa frattura? E quale ruolo spetta alla società civile in questo processo?

Claudio Martelli

L’incontro si colloca nel percorso culturale e politico delineato da Risorsa Umbria, un’associazione che punta a ricostruire il legame tra comunità, rappresentanza e istituzioni, restituendo centralità alla politica intesa come servizio e ascolto dei territori. In questa ottica, la discussione sul rapporto tra merito e bisogni non si limita a un piano teorico, ma coinvolge le dinamiche concrete che segnano il mondo del lavoro, dell’istruzione, della sanità e della partecipazione democratica.

Martelli, attraverso la sua opera, propone una riflessione critica su come i concetti di merito e bisogno siano stati storicamente contrapposti, generando tensioni che oggi si manifestano in forme nuove ma altrettanto profonde. L’autore richiama l’attenzione su un’epoca segnata da quello che definisce il “grande tumulto”, ovvero un periodo di forti cambiamenti strutturali e culturali che hanno eroso le certezze del passato senza offrire nuovi modelli stabili di riferimento.

Durante il dibattito, i relatori esploreranno anche il tema della rappresentanza, in un contesto in cui le distanze tra cittadini e istituzioni si sono accentuate. L’interrogativo che guiderà l’incontro riguarda proprio la possibilità di ricostruire un’alleanza tra politica, lavoro e società per affrontare sfide cruciali come le disuguaglianze, il precariato, l’invecchiamento demografico e il disagio giovanile. In questo contesto, il ruolo del sindacato, delle imprese e delle associazioni risulta essenziale per elaborare strategie condivise e sostenibili.

Il dialogo proposto a Città di Castello non ha carattere accademico, ma si configura come un esercizio di partecipazione attiva, aperto alla cittadinanza e orientato alla costruzione di consapevolezza collettiva. L’obiettivo è offrire strumenti di comprensione della realtà sociale attuale, stimolando la ricerca di soluzioni che non sacrifichino né il valore dell’impegno personale né la necessità di tutelare chi si trova in condizioni di svantaggio.

La scelta della sede – la Biblioteca Comunale “G. Carducci” – sottolinea la volontà di utilizzare spazi pubblici come luoghi di riflessione e confronto. Un gesto simbolico che rafforza l’idea di una politica radicata nella cultura e nella storia delle comunità locali. Attraverso questa iniziativa, Risorsa Umbria intende riaffermare il diritto dei cittadini a partecipare ai processi decisionali che li riguardano, recuperando la dimensione collettiva del discorso pubblico.

Il dibattito con Martelli rappresenta quindi un’occasione per riportare al centro della scena politica e sociale due concetti spesso utilizzati in modo retorico o strumentale. Merito e bisogni, nel contesto dell’incontro, saranno affrontati non come termini in opposizione, ma come elementi che devono coesistere per garantire una società più giusta, dinamica e coesa.

Martedì 17 giugno, l’appuntamento con il pubblico costituirà un momento di confronto significativo, nel quale le esperienze personali e professionali degli ospiti offriranno spunti per rileggere criticamente il presente e interrogarsi sul futuro. Un’occasione per ridare voce a istanze spesso marginalizzate e per riscoprire il valore del dialogo nella costruzione di un progetto comune.