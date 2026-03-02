Cittadini di Citerna bloccati a Dubai

Il Sindaco Enea Paladino segue costantemente la situazione e ha attivato interlocuzioni istituzionali per il rientro urgente

Il Sindaco di Citerna, Enea Paladino, sta seguendo con la massima attenzione e costante aggiornamento la situazione dei cinque concittadini attualmente bloccati presso il porto di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, in un contesto internazionale particolarmente delicato a causa delle recenti tensioni e dei lanci di missili che stanno interessando l’area mediorientale.

Il primo cittadino è in diretto contatto con i cittadini coinvolti, garantendo piena vicinanza istituzionale e monitorando con continuità l’evoluzione degli eventi. Contestualmente, il Sindaco Paladino ha avviato le interlocuzioni con il Ministero degli Affari Esteri e con le strutture competenti, sollecitando aggiornamenti puntuali e richiedendo l’attivazione di ogni misura necessaria a tutela dell’incolumità dei concittadini, nonché per assicurare il loro rientro in Italia nel più breve tempo possibile e in condizioni di sicurezza.

L’Amministrazione Comunale che segue con partecipazione e profondo senso di responsabilità l’evolversi della situazione, confidando in un rapido e sicuro rientro dei propri concittadini, continuerà a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda, garantendo un’informazione costante e trasparente alle famiglie coinvolte, alle quali esprime piena vicinanza e sostegno in questo momento di apprensione.