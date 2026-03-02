Cittadini di Citerna bloccati a Dubai

2 Marzo 2026 Citerna, Cronaca, Ultime notizie 0
Cittadini di Citerna

Il Sindaco Enea Paladino segue costantemente la situazione e ha attivato interlocuzioni istituzionali per il rientro urgente

Il Sindaco di Citerna, Enea Paladino, sta seguendo con la massima attenzione e costante aggiornamento la situazione dei cinque concittadini attualmente bloccati presso il porto di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, in un contesto internazionale particolarmente delicato a causa delle recenti tensioni e dei lanci di missili che stanno interessando l’area mediorientale.

Il primo cittadino è in diretto contatto con i cittadini coinvolti, garantendo piena vicinanza istituzionale e monitorando con continuità l’evoluzione degli eventi. Contestualmente, il Sindaco Paladino ha avviato le interlocuzioni con il Ministero degli Affari Esteri e con le strutture competenti, sollecitando aggiornamenti puntuali e richiedendo l’attivazione di ogni misura necessaria a tutela dell’incolumità dei concittadini, nonché per assicurare il loro rientro in Italia nel più breve tempo possibile e in condizioni di sicurezza.

L’Amministrazione Comunale che segue con partecipazione e profondo senso di responsabilità l’evolversi della situazione, confidando in un rapido e sicuro rientro dei propri concittadini, continuerà a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda, garantendo un’informazione costante e trasparente alle famiglie coinvolte, alle quali esprime piena vicinanza e sostegno in questo momento di apprensione.

I nostri video

La rassegna stampa del 2 marzo 2026
La rassegna stampa del 2 marzo 2026
Rassegna Stampa del 2 marzo 2026
Lago Trasimeno, da oggi 200 litri di acqua al secondo da Montedoglio
Lago Trasimeno, da oggi 200 litri di acqua al secondo da Montedoglio
Il telegiornale dell'Umbria del 27 febbraio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 27 febbraio 2026
Arrestate 14 persone a Ravenna in esecuzione di settantatré arresti differiti
L’Umbria potenzia la rete per le malattie rare
La Cgil propone a Regione e imprese un Patto per lo sviluppo e il lavoro dell’Umbria
Paderno Dugnano, arrestato per tentato omicidio del cognato
Stalking violento porta all’arresto di un uomo a Bacoli
Vigili del fuoco, a Perugia prima Festa commemorativa dell'istituzione del Corpo Nazionale
Anci Umbria, a Perugia il focus sulla cybersecurity per gli enti locali umbri
Il telegiornale dell'Umbria del 26 febbraio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 26 febbraio 2026
Rassegna Stampa del 27 febbraio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 25 febbraio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 25 febbraio 2026
Rassegna Stampa del 26 febbraio 2026
Rassegna Stampa del 26 febbraio 2026
Un boom di visitatori nel 2025 a Palazzo della Penna
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*