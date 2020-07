Città di Castello Volley, la struttura tecnica per la stagione

Per tutti gli sport l’estate è il periodo di organizzazione e programmazione della nuova stagione che dovrà iniziare; la società biancorossa tifernate dal canto suo e come sempre ha fatto ha programmato e pianificato con attenzione la propria struttura tecnica scegliendo allenatori ed educatori capaci di condividere gli obiettivi societari nel rispetto dello sport pallavolistico visto come attività sportiva ludica ma allo stesso tempo come momento di aggregazione, crescita e formazione delle proprie atlete senza comunque tralasciare il lato agonistico.

Sempre di più ed il momento attuale ne è una conferma lavorare su e con i giovani diventa fondamentale per portare avanti lo sport ed il movimento del volley in particolare; a questo riguardo il Città di Castello pallavolo è ben lieto di confermare il tecnico/educatore Elisa Moro alla direzione tecnica del Minivolley femminile biancorosso, FIPAV “VOLLEY S3” – green, red e white; sarà referente del progetto ed educatrice in alcune sezioni del movimento giovanile pallavolistico.

Oltre ad operare nei gruppi delle giovani del Minivolley Elisa sarà anche direttamente impegnata nella gestione tecnica in veste di allenatrice di un gruppo di under 12 – anno 2010 ed anche di un gruppo di under 13, team bianco.

Si prospetta e si richiede un grande impegno e grandi motivazioni per un’istruttrice capace e ottimamente preparata per rapportarsi con i bambini; grande mole di lavoro che richiederà un dedizione costante e tante energie da spendere ma la grande esperienze nel settore maturata negli anni gli sarà di valido aiuto.

La società comunica inoltre che dai primi giorni di settembre, nel rispetto di tutti i protocolli sanitari del momento, inizieranno i corsi di minivolley del “Città di Castello – pallavolo biancorossa” per le nate dal 2009 al 2014; chi volesse avere informazioni o iscriversi può fin da ora telefonare al numero di telefono 339 6388859.