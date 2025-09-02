Città di Castello: Sogepu parte civile nell’inchiesta

Consiglio approva ordine del giorno unitario su tutela pubblica

Il Comune di Città di Castello e la società partecipata Sogepu si costituiranno parte civile nell’udienza preliminare fissata per il prossimo 10 settembre dalla Procura della Repubblica di Perugia, nell’ambito del procedimento giudiziario che coinvolge gli ex amministratori unici di Sogepu e Sogeco per fatti risalenti al periodo 2015-2022. Lo ha annunciato il sindaco Luca Secondi durante una seduta straordinaria del consiglio comunale, convocata su richiesta di gruppi di minoranza per discutere la posizione dell’ente e della società partecipata.

Secondi ha sottolineato che, nell’interesse pubblico e con spirito garantista, il Comune ha già attivato tutte le misure legali necessarie e ha incaricato l’avvocato Francesco Falcinelli di valutare ulteriori azioni a tutela dell’ente. Durante la discussione, i consiglieri hanno concordato di redigere un ordine del giorno unitario, approvato all’unanimità, che prende atto della decisione di Sogepu di procedere con la costituzione di parte civile e conferma il mandato al sindaco di aggiornare il consiglio sugli sviluppi della vicenda.

Il dibattito ha visto interventi sia della maggioranza sia della minoranza, con la necessità condivisa di salvaguardare l’immagine pubblica del Comune e tutelare gli interessi dei cittadini. La minoranza ha evidenziato come eventuali comportamenti illeciti degli ex vertici societari potrebbero riverberarsi sull’ente pubblico, ribadendo che costituirsi parte civile non pregiudica la presunzione d’innocenza ma afferma la distanza del Comune da possibili illeciti. Dalla maggioranza, consiglieri hanno precisato che le scelte politiche passate, inclusa la creazione di Sogeco e la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, hanno garantito stabilità occupazionale, realizzazione impiantistica e tutela dell’interesse pubblico.

L’ordine del giorno approvato sottolinea che il Comune intende monitorare il procedimento, tutelare il patrimonio dell’ente e confermare il legame con Sogepu, mentre l’avvocato Falcinelli guiderà le valutazioni sulle eventuali ulteriori iniziative legali. Il voto unitario dimostra l’impegno dell’assise a garantire trasparenza e responsabilità, evitando strumentalizzazioni politiche, e ribadisce il ruolo istituzionale del Comune nella protezione dei propri interessi e di quelli della comunità.