Città di Castello si accende con 110 eventi estivi

Quattro mesi di cultura, sport e intrattenimento diffuso

Città di Castello si prepara a vivere un’estate straordinaria e prolungata, con il lancio ufficiale del programma “Estate in città” 2025, un calendario che promette di animare il territorio per quattro mesi consecutivi. A partire da mercoledì 11 giugno e protraendosi fino al 12 ottobre, l’iniziativa offrirà ai residenti e ai visitatori una media di quasi un evento al giorno, con un totale di circa 110 appuntamenti, segnando un incremento di venti rispetto all’edizione precedente. Questa vasta offerta si estenderà sia nel cuore storico della città sia nelle sue frazioni, proponendo un’articolata miscela di proposte che spaziano dalla musica agli spettacoli dal vivo, dall’intrattenimento ricreativo alle iniziative culturali e sportive. L’obiettivo primario è quello di favorire l’incontro e la socializzazione, permettendo a tutti di riscoprire e godere appieno degli scorci più suggestivi e ricchi di storia del tessuto urbano, trasformando le calde giornate e serate in momenti di condivisione e allegria. L’impegno dell’amministrazione civica è evidente nella volontà di rendere Città di Castello un polo di vitalità e attrazione, un luogo da vivere pienamente durante i mesi più caldi dell’anno, sia per coloro che rimarranno in sede sia per i numerosi turisti attesi nel comprensorio.

La presentazione odierna del programma ha visto la partecipazione di figure chiave dell’amministrazione e del tessuto associativo locale. L’assessore al Commercio e al Turismo, Letizia Guerri, e l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, hanno illustrato i dettagli di questa edizione, enfatizzando il vasto impegno profuso dagli uffici comunali di loro competenza, ai quali si uniscono i ringraziamenti all’ufficio Tecnico per il supporto essenziale. La collaborazione si estende ulteriormente grazie al coinvolgimento attivo del Consorzio Pro Centro, presieduto da Flavio Benni, e di una rete estesa di associazioni, enti del terzo settore, comitati rionali e pro loco. Questo partenariato diffuso garantisce una programmazione diversificata, pensata per intercettare gli interessi di ogni fascia d’età, dai più piccoli agli adulti, dai giovani alle famiglie. L’offerta si concentra sulla valorizzazione dei luoghi storici, culturali e artistici della città, integrandoli con le risorse e la passione delle realtà associative e commerciali che contribuiscono in modo significativo al cartellone estivo. L’ampia partecipazione di questi soggetti dimostra un profondo senso di appartenenza e dedizione al territorio.

Per assicurare la massima fruibilità delle informazioni, l’intero programma sarà consultabile in tempo reale attraverso diverse piattaforme digitali. Un QR code, stampato su totem informativi e su tutto il materiale promozionale, consentirà un accesso immediato e aggiornato al calendario degli eventi. Il portale web “Città di Castello Turismo” dedicherà una sezione specifica alle tradizionali sagre paesane che animeranno il territorio comunale. Parallelamente, i canali social istituzionali del Comune e del settore Cultura veicoleranno notizie e aggiornamenti costanti. Tutte le informazioni relative a iniziative e orari saranno inoltre inviate capillarmente alle strutture ricettive dell’Alto Tevere, garantendo così che anche i visitatori possano pianificare al meglio la loro permanenza e partecipare attivamente alle manifestazioni. Il presidente del Consorzio Pro Centro, Flavio Benni, ha espresso la sua soddisfazione per l’ampiezza dell’offerta, sottolineando come essa sia fondamentale per mantenere il centro storico vibrante e attraente, trasformandolo in un vero e proprio epicentro comunitario per i residenti e un punto di riferimento culturale e ricreativo per i turisti. Il centro storico, riconosciuto come uno dei più pregevoli e ricchi di testimonianze storiche e artistiche dell’Umbria, beneficerà grandemente di questa spinta vitale. Benni ha inoltre rivolto un invito alla cittadinanza per la “Notte Fucsia”, un evento particolarmente significativo per i commercianti, che si impegneranno a rendere il cuore della città accogliente, cromaticamente vivace e densamente animato.

L’apertura ufficiale del calendario di “Estate in città” 2025 è fissata per mercoledì 11 giugno, con il concerto della Filarmonica Giacomo Puccini. L’appuntamento, in programma alle ore 21.15 nella rinnovata Piazza del Marchese Paolo, celebrerà i 225 anni di attività del prestigioso sodalizio musicale con l’esecuzione di “Nel blu dipinto di blu”, un momento che promette di coinvolgere la cittadinanza in un’atmosfera di grande festa. Il giorno seguente, giovedì 12 giugno, il centro storico ospiterà la tradizionale “Notte dello Sport”, un evento consolidato che trasformerà le piazze in arene a cielo aperto per dimostrazioni e attività sportive. Il calendario proseguirà con altri appuntamenti ormai diventati punti fermi dell’estate tifernate: giovedì 19 giugno prenderà il via “Deejay Shopping”, mentre sabato 5 luglio sarà la volta della colorata “Notte Fucsia”. Giovedì 10 luglio l’incanto tornerà con la “Parata Walt Disney”, e la stagione culminerà, come da tradizione, domenica 24 agosto con la Tombola di San Bartolomeo.

Tra le novità più attese di questa edizione, spicca “Cine Park”, un’iniziativa pensata su misura per i bambini. Questo progetto prevede tre serate interamente gratuite dedicate alla proiezione di film amati dai più piccoli, che si terranno in contesti all’aperto suggestivi: martedì 17 giugno il Parco dei Cervi di Cerbara accoglierà la prima proiezione, seguita da due appuntamenti in Piazza Fanti, mercoledì 25 giugno e martedì 1 luglio. Questi eventi rappresentano un’opportunità di svago e intrattenimento accessibile per le famiglie, contribuendo a diffondere la magia del cinema in nuovi spazi urbani.

Il programma culturale di “Estate in città” si presenta particolarmente ricco e sfaccettato, evidenziando non solo la ricchezza del patrimonio rinascimentale cittadino, ma anche il dinamismo e la qualità delle proposte artistiche messe in campo dalle associazioni locali. Oltre al concerto inaugurale della Filarmonica Puccini, la musica sarà protagonista in diverse altre location del centro storico, inclusa Piazza Gabriotti. La Pinacoteca comunale, in particolare, si animerà sabato 21 giugno alle 18.30 con la Festa Europea della Musica, che vedrà la performance “Amarcord Fellini & Friends” curata dal Circolo Luigi Angelini. Il museo celebrerà inoltre il suo 113° compleanno dal venerdì 27 a domenica 29 giugno con una serie di eventi e visite guidate organizzate in collaborazione con Poliedro Cultura, culminanti in una serata finale che ospiterà l’esibizione del Tiferno Blues Project. Il Chiostro di Santa Cecilia si conferma come una delle location più frequentate e apprezzate dell’estate, con un fitto calendario di sei spettacoli teatrali distribuiti tra il 17, 23, 27 e 30 giugno, e il 2 e 3 luglio, offrendo una varietà di generi e storie. Successivamente, dal 13 al 30 luglio, il chiostro si trasformerà in un cinema all’aperto con gli appuntamenti di “Cdcinema”. La fruizione del patrimonio storico sarà arricchita dalle continue aperture della Rotonda Medievale, rese possibili grazie alla collaborazione con Poliedro Cultura, permettendo ai visitatori di esplorare questo sito di interesse storico. Le letture nei parchi del territorio, proposte dall’associazione LaAV (inclusa una data il 24 giugno a Villa Pasqui), amplieranno le possibilità di trascorrere pomeriggi e serate all’insegna della cultura e della natura. Un’iniziativa di particolare rilievo sociale è quella della Cooperativa La Rondine, che, con la partecipazione del presidente Luciano Veschi in conferenza stampa, proporrà due serate (martedì 24 giugno e martedì 26 agosto alle 21.00) di visite guidate del centro storico. Queste escursioni avranno la particolarità di essere condotte da alcuni giovani con disabilità, offrendo una prospettiva unica e inclusiva sulla storia e l’arte cittadina. Palazzo del Podestà sarà, infine, una sede espositiva di punta per l’intera stagione estiva, ospitando numerose mostre, tra cui l’esposizione “Tandem” del Centro Fotografico Tifernate, che si alternerà in diverse finestre temporali dal 12 giugno al 3 agosto.

Il coinvolgimento delle frazioni è un pilastro fondamentale del programma, assicurando che l’intera comunità sia partecipe delle celebrazioni estive. Per l’undicesimo anno consecutivo, Trestina sarà il palcoscenico della mostra mercato “Solstizio d’estate”, che si terrà in viale Parini domenica 15 giugno, affermandosi come un appuntamento tradizionale per la comunità locale e i visitatori. Badia Petroia ospiterà due serate dedicate alle arti performative: venerdì 20 giugno, alle ore 21.30, la compagnia teatrale locale I Freghi della Badia porterà in scena la commedia dialettale “L’diavolo fa le pentole e no i guperchi”, promettendo risate e intrattenimento. Il giorno seguente, sabato 21 giugno, l’Ensemble vocale “Armoniosoincanto” di Perugia offrirà un’esperienza musicale unica con il “Concerto – Solstice Summer 2025”, che avrà inizio alle prime luci dell’alba, alle ore 6.00, creando un’atmosfera suggestiva e indimenticabile.