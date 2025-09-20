Città di Castello, “Retrò” chiude l’estate con 130 espositori

20 Settembre 2025 Città di Castello, Economia, Ultime notizie 0

Record di presenze per la storica rassegna vintage e antiquariato

Numeri da record per l’edizione di “Retrò” in programma domenica 21 settembre: saranno 130 gli espositori, in arrivo da gran parte del Centro e del Nord Italia, a dare vita all’ultima rassegna estiva dedicata a vintage, antiquariato e oggetti d’altri tempi.

Nata oltre quarant’anni fa e tra le prime manifestazioni del settore in Italia, “Retrò” si conferma punto di riferimento nazionale, capace di attrarre collezionisti e curiosi alla ricerca di pezzi unici, rarità, abbigliamento old style e complementi d’arredo introvabili.

Il percorso espositivo
Il centro storico sarà il cuore pulsante della manifestazione: bancarelle e stand saranno allestiti tra piazza Matteotti, largo Gildoni, piazza Fanti, corso Cavour, via Mario Angeloni e piazza Gabriotti. Ad arricchire l’atmosfera, la cornice monumentale dei palazzi rinascimentali che ospitano musei e istituzioni culturali, da Palazzo Vitelli a Sant’Egidio – oggi sede di mostre d’arte contemporanea – a Palazzo Vitelli alla Cannoniera con la Pinacoteca comunale, fino a Palazzo Albizzini della Fondazione Burri.

Un evento che cresce
La presenza degli espositori è aumentata di circa il 20% rispetto agli anni passati. In arrivo operatori dall’Umbria, ma anche da Lazio, Marche, Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, a conferma di un interesse che va ben oltre i confini regionali. “Retrò” diventa così anche vetrina turistica, con la possibilità per i visitatori di scoprire la città e degustare le specialità locali nei ristoranti e negli esercizi del centro, con il tartufo protagonista indiscusso.

L’organizzazione e i ringraziamenti
“Conclusa con successo la stagione estiva, ora ci prepariamo alle edizioni autunnali: Retrò mantiene inalterato il suo fascino e continua a raccogliere consenso tra italiani e stranieri”, ha dichiarato l’assessore al Commercio e Turismo, Letizia Guerri, ringraziando personale comunale e Polizia municipale per il supporto all’evento.

Viabilità e ordinanze
Per consentire lo svolgimento della manifestazione, la Polizia Locale ha disposto il divieto di transito – compresi autorizzati – dalle 6 alle 20 su piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti nel tratto tra via del Popolo e via Cacciatori del Tevere. Divieto di sosta anche su piazza Fanti e piazza Costa, riservata agli espositori per le operazioni di carico e scarico.

Info: 075 8554922 / 075 8529254 – turismo@comune.cittadicastello.pg.it.

