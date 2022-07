Search for: Search Button

Città di Castello, premiati in Comune gli studenti diplomati con il massimo dei voti

“Stamattina abbiamo voluto dire a tutti i nostri giovani che c’è una società in cui il merito viene riconosciuto e premiato, che l’amministrazione comunale apprezza l’impegno e la passione con cui hanno studiato in anni segnati pesantemente dalla pandemia e li incoraggia a continuare a mettere a frutto le proprie capacità e le proprie conoscenze”. E’ il messaggio del sindaco Luca Secondi e dell’assessore ai Servizi Educativi Letizia Guerri a commento della cerimonia di stamattina nella sala del consiglio comunale, nella quale sono stati consegnati attestati di merito agli studenti che si sono diplomati con il massimo dei voti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio di Città di Castello e ai coetanei tifernati che hanno fatto altrettanto negli istituti degli altri comuni del comprensorio altotiberino.

“Una bellissima mattinata nella quale, insieme ai dirigenti scolastici degli istituti coinvolti che ringraziamo per la partecipazione, abbiamo potuto toccare con mano e condividere la soddisfazione e la speranza che caratterizzano momenti della vita così importanti per i ragazzi e per le famiglie, che siamo stati felici di incontrare e conoscere”, sottolineano sindaco e assessore, nell’anticipare che ci sarà un secondo appuntamento entro la fine dell’estate nel quale saranno consegnati attestati di merito anche agli studenti delle altre scuole che per motivi organizzativi non hanno potuto partecipare alla mattinata di oggi.

Gli studenti che si sono diplomati con il massimo dei voti sono stati: per la scuola secondaria di primo grado “Alighieri-Pascoli” di Città di Castello Favour Blessing Agbobu, Aurora Angelini, Alessio Antonelli, Camilla Fiorucci, Pietro Maria Mariotti, Ergi Nastinis, Ludovica Alunno, Davide Bavella, Anna Pieracci, Lorenzo Valenti, Azzurra Angeloni, Emma Apicella, Giada Capuani, Elisa Fiorelli, Matilde Formica, Teresa Nutrica, Giulia Palleri, Francesca Barbarisi, Lavinia Bartolini, Costanza Belardinelli, Anna Bernabei, Mattia Bucci, Emilio Giorgis, Lorenzo Pauselli, Sofia Ligi, Giorgia Mattei, Letizia Maggini, Mia Staderini, Matilde Capecci, Leonardo Giannini, Mathias Spelli, Lisa Bianchini, Matilde Lauria, Gregorio Provincia, Riccardo Bianchini, Vittoria Mantini, Gaia Moscioni, Caterina Carlini, Veronica Fiorucci, Elisa Grazi, Matilde Lucaccioni; per l’Istituto Comprensivo “A. Burri” di Trestina Matteo Ceccagnoli, Eleonora Crocioni, Chiara Ferrini, Carolina Matteucci, Vincenzo Muffi e Susanna Tomas; per la scuola secondaria di primo grado “San Francesco di Sales” di Città di Castello Andrea Mancini e Michela Gianvincenzi; per l’Istituto Comprensivo “L. da Vinci” di San Giustino Emilia Formoso e Alessia Ochoa Perez; per il Liceo Statale “Plinio Il Giovane” di Città di Castello Valentina Antonelli, Martina Bistoni, Lorenzo Paolucci, Matilde Fiorelli, Anna Gabrielli, Eleonora Fella, Matteo Fruscini, Leonardo Maria Maldera, Thomas Marroni, Livio Bastianelli, Veronica Bindi, Zakaria Ghouiza, Chiara Boschi, Chiara Capaccioni, Anna Lazzari, Sofia Minciotti, Caterina Paganucci, Isaia Ricci; per il Polo Tecnico “Franchetti – Salviani” di Città di Castello Elia Melini, Nicole Biagini, Cristian Calabrò, Ayoub El Alami, Paolo Fiorucci, Andrea Franchi, Davide Pierini, Kameleddine Haj Mabrouk, Andrea Lauri, Gabriel Franci, Filippo Giulietti, Matteo Mencagli, Giacomo Nutrica, Gregorio Lombardi, Michele Radicchi, Nicolò Lucaccioni; per il Liceo Europeo “San Francesco di Sales” di Città di Castello Arianna Bartoli, Martina Bastianoni, Chiara Caprini, Giovanni Palazzoli, Caterina Satta; per l’Istituto di Istruzione Superiore “Patrizi-Baldelli-Cavallotti” di Città di Castello Anna Cirri, Linda Cannoni, Davide Barzotti, Edoardo Franceschi; per il Campus Leonardo Da Vinci di Umbertide Elisa Lodovini Ciarabelli; per l’Istituto di Istruzione Superiore Liceo “Città di Piero” di Sansepolcro Davide Benedetti e Letizia Cavargini.