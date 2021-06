Città di Castello, Patrizia Leonardi insignita titolo cavaliere della Repubblica

Il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica Italiana, il presidente della Bianchini Infissi, la signora Leonardi Patrizia, è stata insignita del titolo di “Cavaliere della Repubblica”.

La cerimonia ufficiale si è svolta presso il Salone Bruschi della Prefettura di Perugia, celebrata dal prefetto.

Da 46 anni impegnata nell’azienda di famiglia, unica donna premiata, a dimostrazione del suo impegno in ambito regionale e nazionale.

Bianchini Infissi produce serramenti in PVC e alluminio per uso civile ed industriale, per il mercato italiano ed estero. Dopo la prematura scomparsa del marito Carlo, Patrizia ha iniziato a dirigere in prima persona, insieme ai figli Lorenza e Carlo Jr, l’azienda con 50 dipendenti interni oltre a decine di collaboratori esterni.