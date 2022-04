Città di Castello pallavolo, vittoria in Serie C Femminile

Ottima vittoria anche se sofferta e tre nuovi punti che vanno ad arricchire la classifica e rafforzare il terzo posto in classifica; sulla carta doveva essere una partita da giocare senza incorrere in difficoltà e forse questo ha inciso sull’approccio mentale e tecnico della gara.

Fonte Ufficio Stampa

Le tifernati partono con le diagonale Gobbi/Ioni, in banda Pettinari/Monti, al centro Zampini/Gnassi con libero Alivernini; cattivo inizio con difficoltà in ricezione e problematica costruzione che porta di andare in notevole vantaggio le padrone di casa; le tifernati sbagliano tanto, in battuta sono fallose, in attacco non incisive e solo dopo i richiami del tecnico Brizzi riescono ad arrivare prime in fondo al set vincendolo anche se con fatica.

Nel secondo set la squadra biancorossa gioca male, tutto gira storto e le ternate impattano (1/1); Brizzi e Ranieri al cambio campo ricompattano un evanescente team e la partita si gioca punto a punto ma sono le ospiti a garantirsi un buon gap e vincere il set. La gara sembra prendere una giusta e positiva via con il Città di Castello che va in avanti e controlla la partita vincendo set ed incontro.

Una giornata storta dal punto di vista del gioca ma comunque positiva per il risultato; importante è non commettere altre leggerezze di questo tipo e presentarsi sempre cariche e determinate ad ogni incontro; si va verso la fase finale del torneo, i play-off e farsi trovare sempre pronte diventa basilare per provare a raggiungere gli obiettivi richiesti. Sabato prossimo le ragazze del D.S. Mandrelli torneranno a giocare al palaioan affrontando le perugine dello School volley.

Sangemini – TR – 02/aprile/2022 ore 17.30 palasport comunale

– SANGEMINI VOLLEY – CITTA’ DI CASTELLO ……. 1 / 3

(23/25 25/16 21/25 16/25)

CITTA’ DI CASTELLO:. Ioni Alice 10, Alivernini Elena (L1), Gobbi Chiara 3, Gnassi Ilaria 12, Puletti Aurora, Pettinari Ester, Monti Eleonora 8, Nofri Onofri Federica, Lucaccioni Giulia 1, Zampini Martina 14, Pettinari Francesca 7, Braccini Claudia (L2) . All. Brizzi Enrico – ass. Ranieri Raffaella – dir. Mandrelli Maurizio

SANGEMINI VOLLEY: Aniballi. Barcaioli. Filippucci. Canestrini, Gueyes. Malatesta. Paskova. Peluso. Persichetti. Ranieri. Silvestri (L1). Ursini.

All. Braghiroli – Ass. Montieri – Dirigente: Almadori.

Arbitri: Gessone – Magnino – segnapunti Minelli