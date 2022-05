Città di Castello pallavolo settore femminile, vigilia di finale regionale

Domenica 29 maggio 2022 alle ore 20,00 in Perugia presso la palestra ITET Capitini, viale Centova 4, le ragazze del team del Città di Castello pallavolo affronteranno le pari età della società Monini Spoleto in una finalissima che alla vincente assegnerà il titolo Regionale di categoria under 14 ed aprirà, alla vincente, le porte delle Finali Nazionali “CRAI” che si disputeranno dal 07 al 12 giugno 2022 presso MONDOVI’ (CN) con l’organizzazione tecnico- logistica della FIPAV Piemonte ed in palio il Titolo di Campione d’Italia di categoria.

Le atlete biancorosse di mister Brizzi ed assistente Michetti si presentano a questo appuntamento dopo aver disputato un campionato lunghissimo, dopo una regular season trionfante e dopo aver superato brillantemente ed autoritariamente sia gli ottavi che i quarti che le semifinali; il gruppo durante tutta la stagione è sempre stato omogeneo, compatto e presente in palestra agli allenamenti dove le ragazze hanno dimostrato tanta voglia di apprendere e migliorarsi credendo e vedendo sempre l’obiettivo finale come miglior coronamento di una stagione fino ad ora perfetta.

La squadra ha delle ottime qualità e buoni margini di miglioramento e crescita; queste giovani saranno e potranno rinverdire i gruppi maggiori con le loro qualità, la loro voglia di giocare e crescere sia tecnicamente che mentalmente per un domani foriero di soddisfazioni.

Il roster del gruppo tifernate del Città di Castello pallavolo under 14 femminile è composto da: Biancarelli M.Marta, Lucaccioni Matilde, Moriconi Giorgia, De Santi Giorgia, Mancini Anna, Bucci Marianna, Malcangi Celeste, Fiorucci Aurora, Ranieri Asia, Capecci Matilde, Bianchini Lisa, Rossi Viola, Ligi Sofia, Moscioni Gaia. All. Brizzi Enrico – Ass. Michetti Gabriele