Città di Castello pallavolo maschile, nuovo direttore sportivo

Il Città di Castello pallavolo maschile, potenzia la propria struttura inserendo nel proprio organico il sign. Gustinelli Valdemaro; la direzione societaria comunica, di aver raggiunto un accordo con l’ex giocatore biancorosso che andrà ad operare quale nuovo direttore sportivo dell’intero settore giovanile maschile.

Valdemaro Gustinelli non ha bisogno di presentazioni; per chi è vicino e segue il mondo della pallavolo in questa regione e non solo, conosce le sue prestazioni, prima da giocatore e poi da dirigente negli anni in cui il Città di Castello era presente in serie A ed anche nella Superlega Fipav sempre con i colori della sua città.

Con la conoscenza del lavoro di D.S. e con l’entusiasmo che lo contraddistingue nell’affrontare questa nuova sfida, seguirà l’intero movimento giovanile maschile, con particolare attenzione al gruppo che disputerà il campionato di serie C ed under 19 ; con i suoi suggerimenti, la sua esperienza e le sue capacità, il Citta’ di Castello pallavolo spera di poter tornare, con i propri gruppi giovanili, ad ottenere quei successi che hanno fatto di questa vallata, un punto di riferimento pallavolistico a livello nazionale.

Nell’anno in cui si festeggiano i 50 anni di attività della società biancorossa tifernate si gettano nuovamente le basi serie e collaborative per ripartire in tutta tranquillità riponendo tutte le attenzioni e le forze su i giovani per dare a questa città e soprattutto all’intera nostra Alta Valle del Tevere un futuro da protagonisti nel mondo del volley.

La società comunica inoltre che dai primi giorni di settembre, inizieranno i corsi di minivolley S3 del “Città di Castello – pallavolo biancorossa”; chi volesse avere informazioni o iscriversi può fin da ora telefonare al numero di cellulare 339 6388859.