Città di Castello ospita la Transitalia Marathon

In arrivo 400 centauri per la 12esima edizione dell’evento
FLASH NEWS – Città di Castello accoglie la dodicesima edizione della Transitalia Marathon: lunedì 28 settembre attesi 400 motociclisti da 27 Paesi in piazza Matteotti. Tra le attrazioni la storica moto di Fabrizio Meoni con il figlio Gioele
Città di Castello si prepara a ospitare la dodicesima edizione della Transitalia Marathon. Nel pomeriggio di lunedì 28 settembre 2026, il centro storico tifernate accoglierà circa 400 motociclisti provenienti da 27 nazioni, impegnati in una delle manifestazioni itineranti più rilevanti del calendario internazionale Turismo Adventouring FIM.
Il programma dell’arrivo e l’esposizione dei veicoli
La prima tappa del viaggio muoverà da Rimini alle ore 8:30 per raggiungere piazza Matteotti attorno alle ore 16:00. I veicoli dei partecipanti rimarranno in sosta all’interno del salotto cittadino, offrendo agli appassionati la possibilità di osservare i mezzi d’epoca e da turismo. Tra i pezzi esposti figurerà la motocicletta con cui il pilota Fabrizio Meoni si aggiudicò la Parigi-Dakar, presentata al pubblico dal figlio Gioele Meoni, ospite d’onore della tappa. La delegazione, guidata dal promoter Mirco Urbinati e dal referente logistico Luca Coltellini, prenderà parte a una cena conviviale presso il loggiato Gildoni, alla presenza del sindaco Luca Secondi e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale. La serata proseguirà alle ore 21:30 in largo Gildoni con lo spettacolo con il fuoco del Gruppo Storico Spadaccini di Assisi.
La seconda tappa per Cascia e le modifiche alla viabilità
La carovana ripartirà alle ore 8:30 di martedì 29 settembre 2026da piazza Matteotti per affrontare la seconda frazione con destinazione Cascia, proseguendo poi verso Castel di Sangro e Termoli. Il corteo attraverserà corso Vittorio Emanuele per uscire da porta Santa Maria Maggiore. Per garantire lo svolgimento dell’evento non competitivo, la Polizia Locale di Città di Castello ha istituito un’ordinanza che prevede il divieto di transito e sosta dalle ore 8:00 di lunedì 28 settembre alle ore 12:00 di martedì 29 settembre in piazza Matteotti, largo Gildoni, piazza Costa e piazza Fanti, oltre alla chiusura al traffico di via Sant’Apollinare a partire dalle ore 10:00 di lunedì. Disattivato temporaneamente anche il rilevamento del Varco 4 della ZTL per i soli mezzi autorizzati.
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