Città di Castello ospita la Transitalia Marathon

Per 3 italiani su 4 i veterinari contribuiscono alla tutela della salute pubblica ROMA (ITALPRESS) – Gli italiani portano i propri animali dal veterinario anche quando stanno bene, ma conoscono ancora poco il legame tra salute animale, umana e ambientale. La prevenzione veterinaria è una pratica diffusa tra i proprietari di animali in Italia. Secondo una ricerca condotta da YouTrend per Aisa-Federchimica, il 77% dei proprietari effettua visite […]

Sport e inclusione, Fiera Milano porta “Vite in campo” al carcere di Bollate MILANO (ITALPRESS) – Lo sport come occasione di incontro, relazione e crescita. E’ questo il significato di “Vite in Campo – La Partita”, l’iniziativa con cui oggi Fiera Milano è tornata alla Casa di Reclusione di Milano-Bollate, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno con il progetto “Vite in Campo”, nato in occasione dei […]

UFI Hydrogen, in Trentino nuovo polo industriale per le tecnologie dell’idrogeno TRENTO (ITALPRESS) – Un investimento complessivo da 100 milioni di euro e una superficie tecnologica di 40.000 metri quadrati: il Trentino si candida a diventare uno dei principali hub europei per la transizione energetica. L’azienda UFI Hydrogen, società del Gruppo UFI Filters fondata nel 2023, ha inaugurato a Serravalle di Ala il suo nuovo polo […]

Ferrero, sottoscritta ipotesi di accordo integrativo aziendale ROMA (ITALPRESS) – Al termine di una settimana di confronti si è concluso un percorso che ha portato alla sottoscrizione dell’ipotesi di rinnovo dell’accordo integrativo aziendale tra Ferrero e le segreterie nazionali di Fai, Flai, Uila, il coordinamento delle Rappresentanze sindacali unitarie e della rete commerciale, con la partecipazione delle segreterie sindacali regionali. L’intesa verrà […]

Papa Leone XIV in Francia “La guerra non è inevitabile, promuovere il dialogo” PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La pace non è un equilibrio di forze, si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Vi esorto dunque a non rassegnarvi mai alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere instancabilmente il dialogo e la diplomazia, per preservare società pacifiche, rispettose della dignità e dei diritti delle […]

Dal Fidelio al Simon Boccanegra, a ottobre la grande musica su Tivùsat ROMA (ITALPRESS) – Ottobre di grande musica su tivùsat Dal Fidelio al Simon Boccanegra e dal pianoforte al jazz gipsy Opera, concerti, danza contemporanea e nuovi talenti: Mezzo, al canale 49 della piattaforma satellitare gratuita tivùsat, apre l’autunno con un ottobre dedicato ai grandi interpreti della scena internazionale e alla varietà dei linguaggi musicali. La […]

Slitta il rientro di Sinner, niente Pechino “Non sono ancora pronto” "Il mio ginocchio non e' ancora nelle condizioni in cui vorrei che fosse", spiega il n.1 della classifica mondiale

Azzurre di BJK Cup sfidano Ucraina, in palio l’ultimo atto delle Finals SHENZHEN (CINA) (ITALPRESS) – La Nazionale di Billie Jean King Cup torna in campo domani a Shenzhen (ore 11 italiane, 17 in Cina, diretta su SuperTennis) per la semifinale delle Finals 2026. Dopo la sofferta rimonta sulle padrone di casa della Cina, la formazione guidata da Tathiana Garbin e rappresentata da Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, […]

Le Terre del Balsamico, consegnate le Chiavi dell’Acetaia d’Italia a Lollobrigida MODENA (ITALPRESS) – Il Premio “Le Chiavi dell’Acetaia d’Italia” 2026 è stato conferito ieri, giovedì 24 settembre, al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. La consegna si è svolta nella Galleria Centrale dei Laboratori Aperti Ex Centrale AEM di Modena, nell’ambito della settimana di iniziative che accompagna il territorio verso Acetaie […]