Città di Castello: open day alla scuola di musica G. Puccini

22 Settembre 2025
Città di Castello: open day alla scuola di musica G. Puccini
Foto _Donazione Inner Wheel Scuola di Musica

Dal 27 al 30 settembre: visite, concerti e laboratori per tutte le età 

Per l’inizio dell’anno scolastico, la Scuola comunale di musica G. Puccini di Città di Castello apre le sue porte a un weekend ricco di eventi e momenti dedicati alla musica per tutte le età. Sabato 27 e domenica 28 settembre,sarà  possibile visitare la sede della scuola, conoscere da vicino gli strumenti musicali e partecipare a incontri con i docenti. Un’occasione speciale, pensata per accogliere allievi, famiglie e appassionati, che si concluderà martedì 30 settembre con un focus dedicato ai più piccoli e al Coro di voci bianche.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla direzione della scuola e dall’amministrazione comunale, nasce dalla volontà di avvicinare la comunità locale alla pratica musicale, promuovendo la cultura e il valore educativo dell’arte sonora. Dopo il successo del primo appuntamento di inizio settembre, il programma di Open day si arricchisce con momenti di condivisione e scambio, pensati per coinvolgere un pubblico ampio e variegato.

Durante i pomeriggi di sabato e domenica, dalle 16.00 alle 20.00, il direttore della scuola, Fabio Battistelli, insieme ai docenti, sarà a disposizione per accompagnare i visitatori nella scoperta degli ambienti didattici e degli strumenti musicali. Questa è un’occasione unica per entrare in contatto diretto con chi ogni giorno trasmette la passione per la musica, offrendo spiegazioni, consigli e risposte a tutte le curiosità.

La domenica, alle ore 17.00, è previsto un momento musicale di grande valore: il concerto dell’Ensemble dei fiati e percussioni della scuola G. Puccini. Sotto la direzione del maestro Nolito Bambini, i giovani musicisti eseguiranno un repertorio intitolato “Echos de France”, che include brani di autori come Jan De Haan e Riccardo Catria, esperienza sonora raffinata e coinvolgente, a ingresso libero, pensata per celebrare la musica come ponte tra culture e generazioni.

Martedì 30 settembre, invece, la scuola dedicherà la giornata alla Propedeutica musicale e al Coro di voci bianche, un percorso formativo rivolto ai bambini dai primi mesi di vita fino a 12 anni. Questo momento sarà caratterizzato da attività ludico-educative che stimolano il linguaggio musicale attraverso il gioco, la voce, l’ascolto e il movimento. L’obiettivo è favorire la scoperta degli strumenti ritmici e melodici in un ambiente sereno e accogliente.

Le attività di martedì saranno suddivise in fasce orarie dedicate alle diverse età: dalle 16.30 alle 17.15 spazio ai più piccoli, da 0 a 3 anni, con la sezione chiamata “Semicrome”, dove i bambini saranno accompagnati da un adulto; dalle 17.15 alle 18.00 sarà la volta dei bambini da 3 a 5 anni, con la sezione “Crome”; infine, dalle 18.00 alle 18.45, spazio al Coro di voci bianche, aperto ai bambini e ragazzi da 6 a 12 anni. Per partecipare è richiesto l’uso di calzini antiscivolo, per garantire sicurezza e comfort durante le attività.

L’assessore alla cultura Michela Botteghi e il direttore Battistelli hanno sottolineato l’importanza di questi eventi come momenti di crescita personale e collettiva. “La musica è un linguaggio universale capace di unire le persone – hanno dichiarato – e per questo invitiamo tutti a partecipare a queste giornate di festa e scoperta”. L’obiettivo è creare un punto di riferimento culturale aperto a ogni fascia d’età, dove l’apprendimento si intreccia con la socialità e il piacere di condividere esperienze artistiche.

I corsi della Scuola G. Puccini non riguardano solo lo studio degli strumenti tradizionali, ma includono anche la teoria musicale, il canto lirico, i cori e gli ensemble. Inoltre, sono disponibili corsi semicollettivi che vedono la partecipazione di piccoli gruppi di allievi, favorendo così un apprendimento collaborativo e dinamico. Durante gli Open day, non mancheranno piccoli concerti e happening, momenti informali pensati per mostrare il talento e il lavoro degli studenti in un’atmosfera rilassata e festosa.

Il weekend di apertura rappresenta dunque un’occasione preziosa per avvicinarsi alla musica con curiosità e entusiasmo, per conoscere insegnanti preparati e appassionati, e per scoprire un ambiente educativo capace di accogliere e valorizzare ogni talento. Che si tratti di bambini appena avviati alla musica o di adulti desiderosi di riprendere lo studio di uno strumento, la Scuola G. Puccini offre un ventaglio di opportunità formative, che guardano al futuro con passione e professionalità.

In conclusione, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello – il programma degli Open day si conferma un appuntamento imperdibile per la comunità di Città di Castello e dintorni. Un invito aperto a tutti coloro che desiderano entrare in contatto con il magico mondo della musica, in un clima di amicizia, partecipazione e crescita condivisa.

 

