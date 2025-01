Città di Castello: Nuovo Centro per Sostenere Genitori, Anziani

Città di Castello: Un Nuovo Centro Famiglie per Sostenere Genitori, Anziani e Minori nel 2025

Città di Castello – Città di Castello si prepara ad inaugurare nel 2025 un nuovo Centro Famiglie che risponderà alle necessità di sostegno per i nuclei familiari dell’intera Zona Sociale 1. Il progetto è stato annunciato dall’Assessore ai Servizi Sociali, Benedetta Calagreti, che ha sottolineato come il centro offrirà una risposta concreta alle diverse problematiche sociali delle famiglie locali, con un occhio di riguardo per le situazioni di fragilità. Grazie a una serie di finanziamenti, tra cui quelli dell’Agenda Urbana e del PNRR, il nuovo Centro Famiglie sorgerà presso il Seminario Vescovile, in via Pomerio San Girolamo, a Città di Castello, dove già sono in fase di sistemazione i locali e gli uffici che ospiteranno i servizi.

Questo nuovo punto di riferimento sarà uno spazio integrato per rispondere in modo mirato ai bisogni di famiglie, bambini, anziani e persone con disabilità. All’interno del centro, si troveranno i servizi relativi all’adozione e affido familiare, nonché quelli legati al programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) del PNRR. L’obiettivo è garantire un supporto continuo e una gestione ottimale delle problematiche che quotidianamente colpiscono la vita familiare, promuovendo soluzioni che vanno dalla consulenza psicologica all’aiuto pratico in caso di disabilità, anzianità o difficoltà economiche.

L’importanza di un supporto concreto per le famiglie in difficoltà è stata evidenziata dall’assessore Calagreti, che ha ricordato anche altre misure di supporto già in corso, come i contributi a favore delle famiglie numerose e quelle con bambini sotto i tre anni. Solo nel 2023, grazie ad avvisi pubblici, sono stati distribuiti oltre 50.000 euro per supportare nuclei familiari in difficoltà. Questi interventi si inseriscono in un contesto più ampio, che mira a potenziare i servizi sociali nella Zona Sociale 1, dove Città di Castello riveste il ruolo di capofila.

Nel bilancio del 2024, il Comune di Città di Castello ha previsto anche il rafforzamento della rete di assistenti sociali, con l’assunzione di nuove figure per garantire una copertura sempre più capillare. Grazie al rinnovo della convenzione tra i comuni della zona, l’obiettivo di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti è ora più vicino. Al momento, sono 13 le assistenti sociali attive, con un impegno diretto verso oltre 2.000 persone in difficoltà.

Tra i principali obiettivi del 2024 vi è il completamento di una serie di progetti finanziati dal PNRR, che riguardano l’autonomia delle persone con disabilità, il rafforzamento dei servizi per la terza età e il supporto alle famiglie. Alcuni dei progetti più rilevanti riguardano percorsi di autonomia abitativa e di inserimento lavorativo per le persone con disabilità, che hanno visto l’inserimento di 8 partecipanti nei progetti di formazione e lavoro da remoto. Per quanto riguarda la prevenzione della vulnerabilità infantile e il supporto alle capacità genitoriali, sono stati coinvolti oltre 20 nuclei familiari.

Un tema di particolare importanza per il territorio è la lotta alla dipendenza dal gioco d’azzardo, un fenomeno che ha colpito in modo significativo la Zona Sociale 1. L’intervento ha visto la collaborazione tra i comuni, la Regione, la Usl Umbria 1 e il privato sociale per contrastare il problema. Nel 2024, sono stati stanziati 97.228 euro per il Piano Attuativo Gap, che ha portato alla realizzazione di attività terapeutico-riabilitative, incontri di sensibilizzazione e il sostegno a persone con sovraindebitamento.

Altri progetti significativi sono stati avviati a supporto della coesione sociale, come quelli che favoriscono l’integrazione intergenerazionale tra anziani e persone con disabilità, attraverso attività agricole che coinvolgono giovani e pensionati. Inoltre, il Comune ha creato il sito web “Informagiovanicastello.it”, una risorsa per i giovani che cerca di orientare e informare su opportunità legate a scuola, lavoro, volontariato e altre iniziative culturali e sociali.

Nel 2025, infine, è previsto l’avvio di un progetto di camminate per la promozione dell’invecchiamento attivo, un’iniziativa che mira a mantenere attivi i cittadini over 65 e a promuovere un invecchiamento sano e sostenibile, favorendo l’integrazione e il benessere nella comunità.

Concludendo, il 2024 e il 2025 vedranno un ulteriore potenziamento dei servizi sociali nella Zona Sociale 1, con un impegno concreto e strutturato a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione, tra cui famiglie, anziani, persone con disabilità e soggetti a dipendenze, assicurando risposte rapide e adeguate alle sfide sociali quotidiane.