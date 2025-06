Città di Castello, nuova aggressione in centro: è allarme

Nuovo episodio di violenza nel cuore di Città di Castello, dove un uomo è stato colpito brutalmente a colpi di spranga in piazza Garibaldi, in pieno giorno e davanti a numerosi passanti. La Lega locale, per voce del segretario Giorgio Baglioni e del capogruppo Valerio Mancini, ha diffuso una nota di dura condanna contro quello che definisce un clima ormai insostenibile di insicurezza e degrado.

Secondo quanto affermato nel comunicato, l’aggressione rappresenta soltanto l’ultimo caso in una sequenza crescente di atti violenti, tra cui risse, furti e vandalismi, che da mesi colpiscono la città. La formazione politica denuncia la totale mancanza di iniziativa da parte dell’amministrazione comunale, accusata di non aver messo in campo alcuna misura efficace per il contrasto e la prevenzione del crimine.

La Lega sostiene di aver da tempo proposto una serie di soluzioni operative per fronteggiare l’emergenza sicurezza. Tra queste, l’istituzione di una Consulta permanente per la Sicurezza, un organismo itinerante e a costo zero che includa cittadini, istituzioni e forze dell’ordine, con lo scopo di monitorare e analizzare le criticità del territorio. In aggiunta, è stato richiesto un potenziamento del sistema di videosorveglianza, segnalando il malfunzionamento di alcune telecamere già installate, che non sarebbero in grado di archiviare correttamente i dati registrati.

Un’altra proposta avanzata riguarda il coinvolgimento di associazioni di cittadini volontari come osservatori non armati, incaricati di supportare le forze di polizia con attività di segnalazione e deterrenza. Si tratta, precisano Baglioni e Mancini, di iniziative già attuate con successo in altre città italiane, ma sistematicamente ignorate dalla maggioranza al governo del Comune.

A completare il quadro, la Lega segnala la grave carenza di agenti di polizia municipale e chiede un immediato rafforzamento dell’organico. La nota si conclude con un messaggio di solidarietà alla vittima dell’ultima aggressione e un ringraziamento alle forze dell’ordine per il rapido intervento. Tuttavia, il partito ribadisce che senza un deciso cambio di rotta da parte dell’amministrazione, Città di Castello non potrà riconquistare la sicurezza e la vivibilità perdute.