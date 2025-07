Città di Castello, nuova accusa Lega: “Sicurezza ignorata”

Nuova aggressione e tensioni, il centrodestra accusa la giunta

Un nuovo episodio di violenza urbana scuote la quotidianità della città, alimentando la tensione e la polemica politica sul tema sicurezza. Un uomo è stato accoltellato in pieno giorno nei pressi di viale Franchetti, tra il parcheggio e il giardino dei Frontoni, riportando ferite da arma da taglio alla schiena e alle braccia. La vittima è stata soccorsa in condizioni gravi e trasportata d’urgenza all’ospedale locale, dove è stata immediatamente sottoposta a intervento chirurgico per stabilizzare le lesioni subite.

L’aggressione segue a breve distanza un altro caso di violenza avvenuto in città, quando un uomo di 66 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver aggredito una donna nei pressi di un centro commerciale a seguito di un litigio per un parcheggio. Durante le perquisizioni è emerso che l’uomo, pur essendo in possesso di armi legalmente denunciate, deteneva anche 26 cartucce illegali calibro 7, successivamente sequestrate. L’uomo risulta ora indagato anche per possesso abusivo di materiale esplodente.

Questi episodi hanno riacceso il confronto politico sullo stato della sicurezza cittadina, con la Lega che torna ad attaccare l’amministrazione comunale. Giorgio Baglioni, segretario comunale della Lega, e Valerio Mancini, capogruppo in Consiglio comunale, hanno definito la situazione “fuori controllo”, criticando la giunta per la mancanza di risposte concrete di fronte a un contesto definito come “degrado in crescita”. Per i due esponenti leghisti, furti, risse, aggressioni e spaccio rappresentano segnali evidenti di un clima di insicurezza che richiederebbe azioni immediate e mirate.

La Lega ricorda che le pressioni esercitate dal centrodestra hanno portato all’avvio di un percorso in Consiglio comunale sul tema della sicurezza, con un ordine del giorno in discussione in Commissione Servizi e Partecipazioni. Tra le richieste depositate dalla Lega figurano il potenziamento della Polizia Locale, l’aumento dei pattugliamenti serali, il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza, un miglioramento dell’illuminazione urbana nelle aree sensibili e l’attivazione di campagne di prevenzione per la cittadinanza.

Il partito sottolinea inoltre la necessità della creazione di un Comitato territoriale per la sicurezza, ritenuto uno strumento utile per garantire un monitoraggio costante e capillare delle criticità sul territorio. Tuttavia, Baglioni e Mancini lamentano l’assenza di risposte concrete da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale, evidenziando che la Commissione incaricata di discutere le proposte non sarebbe ancora stata convocata, con il rischio di uno stallo amministrativo fino alla pausa estiva.

Il centrodestra continua inoltre a rivendicare la richiesta di armamento per la Polizia Locale, definendo questo passaggio come un elemento necessario per la tutela degli agenti e dei cittadini, sottolineando che in altre realtà urbane l’utilizzo di armi da parte della Polizia Locale ha contribuito ad aumentare la percezione di sicurezza e a migliorare le condizioni operative degli agenti sul territorio.

Secondo la Lega, l’amministrazione guidata dal centrosinistra avrebbe destinato risorse verso interventi considerati marginali, trascurando il tema centrale della sicurezza. “I cittadini hanno bisogno di risposte ora”, ribadiscono i rappresentanti del Carroccio, sottolineando la volontà di continuare a portare avanti le istanze dei residenti che chiedono maggiore tutela.

Il partito evidenzia che il clima di tensione in città potrebbe alimentarsi ulteriormente se non verranno assunte decisioni concrete in tempi rapidi, mentre la comunità richiede soluzioni che vadano oltre le promesse. Il dibattito sulla sicurezza resta dunque un punto fermo nell’agenda politica locale, con la Lega pronta a mantenere alta l’attenzione sul tema, mentre la città attende risposte di fronte a una situazione che, per l’opposizione, non può più essere ignorata.