Città di Castello, lavori pubblici nella zona sud del territorio comunale

I consiglieri comunali Roberto Brunelli, Federico Bevignani (Pd) e Fabio Bellucci (Lista Civica Luca Secondi Sindaco) sollevano con una interrogazione l’esigenza di realizzare nelle frazioni di Cornetto, Cinquemiglia, Promano, Coldipozzo e Santa Lucia alcuni interventi necessari a tutelare la sicurezza pubblica dei residenti.

I rappresentanti della maggioranza chiedono al sindaco Luca Secondi e alla giunta “se nel prossimo bilancio comunale, circa i lavori pubblici, si preveda la realizzazione dei punti luce ad oggi mancanti (scuola primaria Cornetto, via del Progresso, pista ciclopedonale), se si preveda la posa in opera del marciapiede mancante a servitù delle attività commerciali di Cinquemiglia e il rifacimento della strada cimiteriale di Promano”.

Contestualmente i firmatari dell’interrogazione intendono comprendere comunque “se non risulti utile, programmare interventi urgenti, per la messa in sicurezza della strada cimiteriale ad oggi pericolosa per gli eventuali utenti”. Nel dettaglio, Brunelli, Bevignani e Bellucci segnalano “la mancanza di un punto luce all’ingresso dell’asilo ‘Le matite’ del Cornetto”, evidenziando che “tale punto si rende necessario in quanto, soprattutto nei mesi invernali, la zona e il parcheggio prospiciente l’ingresso sono completamente al buio, rendendo assolutamente insicura e pericolosa l’area”.

“A tal riguardo – proseguono – segnaliamo il grave episodio, avvenuto le scorse settimane, di un furto con scasso a danno di un automezzo parcheggiato nel piazzale di fronte all’asilo, di proprietà di un genitore intento a prendere il proprio figlio”. Potenziare l’illuminazione pubblica diventa necessario per i consiglieri di Pd e Lista Civica Luca Secondi Sindaco anche “in considerazione dei numerosissimi utenti che ultimamente frequentano la struttura per il trasferimento di altri studenti dovuto alla riqualificazione della scuola primaria di Trestina”.

“Infatti, oggi, per ovviare alla carenza di luminosità e di pubblica illuminazione vengono lasciate accese le plafoniere esterne dell’attuale Cva e della scuola materna stessa, che comunque non risultano completamente adeguate alla situazione”. La necessità di installare punti luce riguarda anche via del Progresso a Cinquemiglia, “dove – segnalano gli autori dell’interrogazione – ben nove abitazioni, prospicienti tra loro, risultano completamente prive di illuminazione pubblica, proprio in prossimità degli ingressi abitativi”.

“Da segnalare inoltre – proseguono Brunelli, Bevignani e Bellucci- la mancanza di illuminazione della pista ciclopedonale che collega Cinquemiglia a Promano, nel punto di maggior lontananza dai centri abitati, quindi nel punto più isolato, dove l’impianto risulta interrotto”.

“Per questo si suggerisce la possibilità di estendere l’attuale illuminazione pubblica lungo la pista ciclopedonale, anche con led a pavimento oppure leggermente rialzati, utilizzando le strutture spartitraffico (guard-rail) che ne delimitano la postazione con la strada provinciale parallela”, affermano i rappresentanti della maggioranza, richiamando l’attenzione sul prezioso servizio che un cittadino svolge in modo gratuito per la manutenzione del percorso. A proposito della sicurezza, per Brunelli, Bevignani e Bellucci e assume rilievo anche “l’interruzione del marciapiede tra la rotonda di Cinquemiglia, all’incrocio di via dell’Industria di fronte all’attuale farmacia comunale, e la diramazione verso nord di via Donino Donini”.

“L’opera – sottolineano – è necessaria per garantire la sicurezza ai residenti per l’uso dei servizi commerciali della locale tabaccheria e del medesimo negozio vicinale e nella direzione opposta verso il servizio di farmacia comunale”. Altro punto sensibile a giudizio degli esponenti della maggioranza è il cimitero di Promano, rispetto al quale viene segnalata “la pessima condizione della strada, pericolosa per pedoni, ciclomotori ed automezzi, in quanto il manto risulta praticamente tutto compromesso da buche, cunette ed avvallamenti quasi da non consentirne il passaggio se non con mezzi atti all’uso da fuoristrada”.