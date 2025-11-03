Città di Castello incorona i migliori cani da tartufo

Grande chiusura del Salone con gara e trionfo della trifola

La chiusura del Salone del Tartufo Bianco Pregiato di Città di Castello ha celebrato i migliori cani da tartufo d’Italia, protagonisti della gara nazionale di cerca della trifola nei suggestivi giardini del Cassero affacciati su piazza Gabriotti. In una cornice baciata dal sole, oltre 70 cavatori e i loro inseparabili compagni a quattro zampe hanno partecipato alla terza edizione del memorial “Alessandro Ghigi”, promosso dall’Associazione Tartufai Altotevere, in collaborazione con l’Ente Fiera del Salone del Bianco Pregiato.

Tra bracchi, lagotti, cocker spaniel e meticci, il pubblico ha assistito a una spettacolare competizione di fiuto e agilità: i cani hanno dovuto individuare sei tartufi in tempi record, alcuni sotto i quaranta secondi. Sul podio si sono imposti Marco Ciotti di Tivoli con Bamba nella categoria cuccioli, Fabio Palarchi di Grosseto con Sasha nella prova di riporto e Liliana Zolli di Ravenna con India nella categoria libera.

Città di Castello, come ricordato nella nota dell’Associazione Tartufai Altotevere, si conferma capitale della ricerca del tartufo, con oltre 1.500 cani iscritti all’anagrafe veterinaria e più di 700 soci tartufai. In crescita la presenza femminile e giovanile, con 50 nuovi tesserini rilasciati quest’anno dall’Agenzia Forestale Umbria.

L’amore per questi animali, “veri maestri del bosco”, è stato raccontato dai veterani come Fabio Cecchini e Aldo Bianchini, 92 anni e ancora in attività, simbolo di una tradizione tramandata di generazione in generazione. Nel corso dell’evento è stata presentata anche “Bianca”, la scultura in legno di Carlo Paolo Granci dedicata alla mascotte della manifestazione, pensata per essere accessibile anche a ipovedenti e non vedenti.

Il sindaco Luca Secondi, con l’assessore Letizia Guerri e il presidente Lazzaro Bogliari, ha sottolineato l’importanza della fiera come motore di promozione culturale e ambientale dell’Umbria, mentre la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, in visita al salone, ha rimarcato la necessità di fare rete fra territori attraverso le eccellenze agroalimentari.

Il successo della manifestazione, seguita anche da Rai, Mediaset e testate estere, ha confermato l’eco nazionale della “trifola” altotiberina, fiore all’occhiello dell’enogastronomia regionale. Il prezzo del tartufo bianco, che può superare i 4.000 euro al chilo, continua a riflettere il valore di un prodotto simbolo di territorio e passione.

