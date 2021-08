Città di Castello, “Estate in città”: sospesi tutti gli eventi del cartellone

Con l’ordinanza sindacale numero 138 pubblicata oggi, l’amministrazione comunale ha stabilito l’immediata sospensione di tutti gli eventi inseriti nel cartellone di “Estate in Città”.

Il provvedimento si è reso necessario per l’impossibilità di rispettare le novità introdotte dal decreto legge numero 105 del 23 luglio 2021 recente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, che entrerà venerdì 6 agosto.

Le modalità organizzative degli eventi programmati, definite sulla base delle precedenti disposizioni superate dal provvedimento del Governo, risultano infatti incompatibili con le misure di prevenzione e di contenimento dell’epidemia da Covid -19 previste da domani, anche in relazione alle attuali possibilità di controllo da parte di tutte le forze dell’ordine operanti nel territorio comunale.