Città di Castello è presente in uno degli spot, sterili polemiche del PD

In seguito alla polemica dei giorni scorsi in merito alla presunta assenza di Città di a Castello dagli spot promozionali della Regione Umbria, interviene l’Onorevole tifernate della Lega, Riccardo Augusto Marchetti “Città di Castello è presente in uno degli spot che la Giunta Tesei sta realizzando per promuovere l’Umbria – rende noto il Vice Segretario della Lega Umbria, On. Riccardo Augusto Marchetti – il video uscirà domenica 30 maggio.

Sono orgoglioso che ci sia anche la mia città nella campagna di promozione dell’Umbria – prosegue – l’Alto Tevere non è soltanto il motore economico della nostra regione, ma dispone di un patrimonio paesaggistico, artistico e culturale che deve essere promosso e valorizzato come merita. Ringrazio la Governatrice Donatella Tesei – conclude Marchetti – che, come di consueto, ha messo a tacere con i fatti le sterili polemiche di qualche esponente del PD, che non ha voluto perdere neppure stavolta l’occasione per fare una pessima figura”.