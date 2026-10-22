Città di Castello, due patenti sospette: scatta una denuncia

Due patenti sequestrate e multa, veicolo fermato per tre mesi

📍 Flash news – Città di Castello, un residente è stato denunciato dopo aver mostrato alla polizia locale due patenti, una polacca e una indiana, di dubbia autenticità. Documenti sequestrati, sanzione di 3.570 euro per guida senza patente e fermo del veicolo per tre mesi.

CITTÀ DI CASTELLO – Due patenti esibite durante un controllo stradale, entrambe considerate di dubbia autenticità, hanno portato alla denuncia di un conducente residente a Città di Castello. La polizia locale ha sequestrato i documenti e deferito l’automobilista all’autorità giudiziaria per le ipotesi di falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso.

La verifica è stata effettuata nell’ambito dei servizi di sicurezza stradale. Al momento del controllo, il conducente ha presentato agli agenti una patente polacca. I primi accertamenti hanno però evidenziato elementi che hanno sollevato dubbi sulla genuinità del documento, inducendo gli operatori a proseguire le verifiche.

L’automobilista ha quindi mostrato una patente indiana. Anche il secondo titolo di guida presentava aspetti tali da far sorgere perplessità circa la sua autenticità. L’esibizione di un ulteriore documento non ha dunque risolto i dubbi emersi durante il controllo.

Gli approfondimenti sono proseguiti presso gli uffici del comando, dove sono stati rilevati altri elementi da verificare in relazione a entrambe le patenti. Gli agenti hanno quindi disposto il sequestro probatorio dei due documenti, mettendoli a disposizione per gli accertamenti connessi alle ipotesi di reato contestate.

Il procedimento riguarda, allo stato, la possibile falsità dei titoli presentati. La comunicazione della polizia locale parla di documenti di dubbia genuinità e di circostanze meritevoli di ulteriore approfondimento. L’autenticità delle patenti resta pertanto un aspetto da accertare, mentre il deferimento sottopone all’autorità giudiziaria gli elementi raccolti dagli operatori.

Per il residente tifernate sono scattate anche conseguenze amministrative. La polizia locale ha contestato la guida senza patente, con una sanzione pecuniaria di 3.570 euro. È stato inoltre applicato il fermo del veicolo per tre mesi.

Sono distinti i provvedimenti adottati nel corso dell’intervento: il sequestro probatorio interessa le patenti polacca e indiana, mentre il fermo amministrativo riguarda il mezzo condotto dall’automobilista. Alla denuncia per le ipotesi relative ai documenti si aggiunge quindi la contestazione della violazione stradale.

La vicenda coinvolge un conducente residente nel territorio di Città di Castello. Nel resoconto non sono indicati la data e il punto preciso in cui è avvenuto il controllo. Non vengono inoltre descritte le caratteristiche dei documenti che hanno insospettito gli agenti, né sono riportati esiti definitivi degli ulteriori accertamenti sulla loro autenticità.