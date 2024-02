Città di Castello, corsi di Difesa Personale

gratuiti per donne

L’Associazione Sportiva Centro Judo Ginnastica Tifernate, con sede in Via Milani a Città di Castello, oltre che a promuovere le discipline sportive del judo e della ginnastica artistica sia maschile che femminile, ha deciso di mettersi a disposizione “gratuitamente” per tutte le Donne dell’Alta valle del Tevere. L’iniziativa è stata presa sull’onda della sensazione di insicurezza e maltrattamenti vissuti da molte donne.

L’Associazione attraverso il proprio tecnico, Prof. Augusto Mariotti, Maestro di Judo Fijlkam cintura nera 6°dan e specializzato con il Metodo MGA (Metodo Globale di Autodifesa) ideato e promosso dalla Federazione, proprio per rispondere alle richieste inerenti l’Autodifesa, si è messo a disposizione promuovendo una serie di Corsi Gratuiti riservato a Donne dai 18 anni in su, attraverso quattro lezioni mensili.

Con autodifesa (o difesa personale) si indicano le tecniche che una persona può utilizzare per difendersi dai pericoli e dalle minacce alla propria integrità fisica e/o psichica. Essa può consistere anche nel saper gestire o evitare una disputa tra individui prima che essi, per svariati motivi, possano giungere a uno scontro.

Generalmente, dal punto di vista giuridico, gli ordinamenti moderni prevedono una scriminante collegata all’esercizio della difesa personale – ossia la legittima difesa – ma solo a precise condizioni e presupposti.

La difesa personale comprende tecnica, strategia e tattica combinabili tra di loro per la difesa contro aggressioni e/o attacchi, a livello fisico, psicologico e verbale. In tema di autodifesa un concetto molto importante è quello della prevenzione che serve ad evitare inutili situazioni di rischio per la persona.

La difesa personale può quindi essere vista come una cultura di prevenzione adatta a tutti. Lo studio della difesa personale ha anche lo scopo di aumentare la fiducia in sé stessi e di far conoscere i vari tipi di pericolo.

L’attività si basa su due concetti essenziali: essere preparati; agire solo per difesa e mai per offesa (nel rispetto delle norme vigenti). Dal punto di vista fisico, nella difesa personale a differenza che negli sport da combattimento/arti marziali agonistiche, non esistono tecniche proibite. La durata, mentre l’allenamento sportivo prepara l’atleta ad affrontare incontri molto lunghi l’autodifesa prepara ad affrontare scontri che magari possono durare pochi secondi.