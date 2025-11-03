Città di Castello celebra la trifola con il salone nazionale

La 45^ edizione richiama visitatori da Italia e estero

Città di Castello si conferma punto di riferimento per gli amanti del tartufo grazie alla 45^ edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, che ha trasformato la città in un centro di attrazione nazionale e internazionale. Secondo quanto riferito dagli organizzatori e riportato dalla fonte del comunicato CDCNOTIZIE, l’evento, svoltosi dal 31 ottobre al 2 novembre, ha visto un’affluenza significativa di visitatori provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, confermando l’appeal internazionale della manifestazione.

Il sindaco Luca Secondi, l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri e il presidente dell’Ente Fiera Salone Bianco Pregiato Lazzaro Bogliari hanno sottolineato come la kermesse abbia valorizzato le eccellenze umbre, unendo la cultura enogastronomica locale alla promozione turistica della regione. L’evento ha permesso di raccontare l’Umbria come una terra accogliente, autentica e sostenibile, grazie a un’offerta culturale e gastronomica capace di coinvolgere esperti gourmet e appassionati della trifola.

Tra i momenti più significativi, il premio alla carriera assegnato a Gianfranco Vissani ha celebrato l’arte culinaria legata al tartufo, mentre le gare di cerca con oltre 70 cavatori e 2.000 cani hanno mostrato la vitalità della tradizione locale, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Il pubblico ha partecipato attivamente a laboratori, degustazioni e appuntamenti tecnici, confermando l’interesse crescente delle nuove generazioni verso la cultura del cibo e del territorio.

Il successo mediatico della manifestazione è stato notevole, con servizi trasmessi da Tg5, Studio Aperto, Tgr Rai Umbria e alcune emittenti estere, garantendo visibilità nazionale e internazionale. Gli organizzatori hanno ringraziato tutti i soggetti coinvolti, dalle realtà associative locali alle attività commerciali, sottolineando come il Salone del Tartufo abbia reso omaggio non solo al prodotto ma anche alla comunità che ne custodisce la tradizione. La manifestazione ha inoltre consolidato la posizione di Città di Castello come fulcro della filiera turistica ed economica del tartufo, aprendo la strada a nuove edizioni sempre più ambiziose.