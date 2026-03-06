Città di Castello celebra Cagnoni e Brugnoni l’8 marzo

Riconoscimento a due donne simbolo di tradizione e impresa

La comunità tifernate celebra due figure femminili simbolo del territorio in occasione della Giornata Internazionale della Donna: Silvana Cagnoni, 83 anni, custode della tradizione gastronomica umbro-marchigiana, e Catia Brugnoni, 62 anni, manager di riferimento del settore turistico-ricettivo.

Le due protagoniste della vita sociale ed economica della città sono state premiate nel corso di una cerimonia nella sala consiliare del Comune, dove il sindaco Luca Secondi, affiancato dal vice sindaco Giuseppe Bernicchi, dal presidente del consiglio comunale Luciano Bacchetta e dagli assessori Letizia Guerri, Michela Botteghi e Benedetta Calagreti, ha consegnato loro una targa di riconoscimento davanti a familiari e cittadini. L’incontro è stato coordinato dal giornalista Massimo Zangarelli.

La storia di Silvana Cagnoni

Quella di Silvana Cagnoni è una storia fatta di famiglia, memoria e cucina nel cuore di Fraccano, lungo la strada dell’Appennino umbro-marchigiano. Da oltre mezzo secolo la sua attività rappresenta un punto di riferimento per chi cerca la tradizione a tavola.

Cresciuta in una casa dove al piano terra i genitori gestivano un piccolo bar, Silvana ricorda le domeniche animate dalla presenza della gente del posto: «La gente arrivava, si fermava, parlava, rideva. Era un punto di ritrovo prima ancora che un’attività commerciale».

Negli anni Ottanta quel bar si è trasformato nel ristorante “Da Meo”, diventato negli anni luogo di incontro per imprenditori, professionisti e famiglie dell’Umbria e delle vicine Marche. Tra i frequentatori anche personalità note come Ivan Graziani, Tullio De Piscopo, Lorenzo Jovanotti, Valentino Rossi, il dj DJ Ralf e il maestro Alberto Burri, che – racconta Cagnoni – amava ordinare cappelletti in brodo quando arrivava insieme al medico Ferdinando Giani.

Oggi il locale continua a essere un luogo di memoria e convivialità, frequentato anche dai figli e dai nipoti dei clienti storici. «Quando qualcuno ricorda una cena di anni prima – racconta – capisco che il mio lavoro non è stato solo cucinare, ma accogliere».

Il percorso imprenditoriale di Catia Brugnoni

Di grande rilievo anche la storia professionale di Catia Brugnoni, titolare dell’Hotel Garden Experience. Nata e residente a Città di Castello, dopo la maturità classica al liceo Liceo Plinio il Giovane e gli studi in Lingue all’Università degli Studi di Perugia, ha iniziato oltre trent’anni fa a collaborare nell’azienda alberghiera di famiglia.

Negli anni ha trasformato la struttura rendendola moderna, digitale ed esperienziale, con particolare attenzione alla sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Brugnoni è inoltre attiva in diverse realtà associative come l’Inner Wheel Club di Città di Castello, la FIDAPA – Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari sezione Alta Valle del Tevere e AIDDA – Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda delegazione Umbria, rafforzando il suo impegno per la leadership femminile e lo sviluppo del territorio.

Nel 2025 ha ricevuto il premio Women Value Company, promosso da Intesa Sanpaolo e Fondazione Marisa Bellisario, con una menzione speciale per il Made in Italy. A febbraio 2026 è stata inoltre protagonista di un’intervista sul quotidiano Il Sole 24 Ore come esempio di impresa femminile d’eccellenza nel Centro Italia.

«Sono orgogliosa di ciò che ho costruito grazie alla determinazione e alla volontà di creare un nuovo modello di accoglienza turistica – ha dichiarato Brugnoni –. Ringrazio la mia famiglia e chi crede nei nostri progetti».

Il riconoscimento della città

Nel corso della cerimonia l’amministrazione comunale ha sottolineato come Silvana Cagnoni e Catia Brugnoni rappresentino «donne di grande personalità, legate alle tradizioni e al territorio, che con il loro lavoro hanno segnato i costumi e il modo di vivere della comunità».

Un messaggio di congratulazioni è arrivato anche dall’onorevole Catia Polidori, che ha definito Cagnoni «un riferimento per i fraccanesi e per i viaggiatori di passaggio» e Brugnoni «una manager di successo», ringraziando l’amministrazione per aver voluto rendere loro omaggio proprio nella giornata dedicata alle donne.