Città di Castello: al via i servizi scolastici 2025

Attivi per il trasporto dal 15 e mensa dal 22 settembre

CITTÀ DI CASTELLO – Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 ormai alle porte, il Comune di Città di Castello conferma la piena operatività dei servizi scolastici fondamentali per gli studenti degli istituti pubblici del territorio. A partire da lunedì 15 settembre, saranno attivi i mezzi del trasporto scolastico, seguiti dal servizio mensa, che inizierà lunedì 22 settembre, anticipando i tempi rispetto allo scorso anno per rispondere meglio alle esigenze delle famiglie.

Ad annunciarlo in una nota del Comune di Città di Castello – Ufficio Stampa, l’assessore ai Servizi Educativi, Letizia Guerri, che ha sottolineato l’importanza dell’organizzazione efficiente e puntuale in vista della ripresa delle lezioni: «Già dal primo giorno di scuola – ha dichiarato – i bambini della primaria e i ragazzi della secondaria di primo grado avranno a disposizione gli autobus scolastici, gestiti in convenzione con il Consorzio Carat, a copertura delle principali aree urbane ed extraurbane del nostro Comune».

In un’ottica di potenziamento dei servizi educativi, il Comune anticipa anche l’avvio del servizio di ristorazione scolastica, previsto per il 22 settembre e rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Nella stessa data prenderà il via anche il trasporto dedicato alla scuola dell’infanzia, a completamento dell’offerta.

Nei giorni scorsi, una riunione operativa tra l’amministrazione comunale e i dirigenti scolastici degli istituti del territorio ha consentito di fare il punto sull’organizzazione complessiva. È stato effettuato un aggiornamento delle modalità di gestione sia del trasporto che del servizio mensa, con particolare attenzione alla sicurezza e alla qualità dell’offerta. «La scuola è uno dei pilastri fondamentali della nostra azione amministrativa – ha aggiunto Guerri – e investiamo risorse e impegno continuo per migliorare gli ambienti educativi, sostenere le famiglie e garantire un accesso equo e qualificato all’istruzione».

L’assessore ha anche ricordato come Città di Castello rappresenti un esempio virtuoso nella regione Umbria: «Siamo tra i pochi Comuni a offrire un servizio di trasporto scolastico a domicilio, sia per l’andata che per il ritorno, una scelta che agevola in particolare le famiglie residenti in zone più periferiche».

Inoltre, sono in fase di studio importanti novità per la ristorazione scolastica, che verranno comunicate nel corso delle prossime settimane. L’amministrazione intende proseguire nel percorso di qualificazione dell’alimentazione nelle scuole, con un’attenzione crescente alla sostenibilità, alla filiera corta e ai menù bilanciati, anche in collaborazione con nutrizionisti e produttori locali.

Con l’obiettivo di garantire a tutti gli alunni pari opportunità di apprendimento e benessere, il Comune riafferma quindi il proprio impegno per una scuola pubblica accessibile, inclusiva e moderna. Le famiglie sono state invitate a consultare i portali istituzionali per tutte le informazioni relative agli orari, ai percorsi del trasporto scolastico e alle modalità di iscrizione ai servizi.