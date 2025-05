Città di Castello al centro dell’innovazione per il packaging

Successo per il CMC Innovation Day 2025 con oltre 150 partecipanti

Il CMC Innovation Day 2025 ha visto la partecipazione di oltre 150 esperti internazionali, provenienti da 92 aziende leader nei settori dell’eCommerce e della logistica. L’evento, organizzato dalla CMC Packaging Automation, si è svolto a Città di Castello e ha evidenziato il ruolo fondamentale dell’azienda umbra come punto di riferimento mondiale per l’automazione del packaging. Il tema di quest’edizione, “Limitless”, ha guidato una giornata ricca di innovazioni e visioni futuristiche, confermando ancora una volta la città come capitale globale dell’automazione per il packaging.

La mattina ha visto una conferenza a Palazzo Bufalini, dove clienti internazionali, system integrator e leader del settore hanno condiviso case history e analisi sui trend di mercato, mettendo in luce l’evoluzione delle tecnologie applicate al packaging personalizzato. La giornata ha proseguito presso la sede di CMC, dove sono state presentate demo esclusiva delle soluzioni più avanzate per il packaging on demand, incluse due nuove tecnologie per il 2025.

La prima innovazione, CMC Super Vertical, è una macchina ultracompatta che consente la produzione su misura di scatole e buste, ideale per i centri di distribuzione di piccole e medie dimensioni. Progettata per ottimizzare gli spazi e i flussi produttivi, è perfetta anche per progetti di retrofit. L’altra novità è il sistema CMC Genesys, una macchina scalabile e modulare che può operare in modalità stand-alone o integrata nei flussi di magazzino. La sua capacità di gestire prodotti irregolari grazie alla tecnologia Vary-Tote, brevettata da CMC, la rende adatta a processi di pick-to-pack avanzati.

A conferma della crescente richiesta internazionale, CMC ha annunciato che il prossimo 16 luglio, l’Innovation Day si terrà per la prima volta anche presso il Tech Centre di Atlanta, negli Stati Uniti. Il centro, già utilizzato per la formazione e i test, ospiterà un’edizione replicata del CID25 per offrire un’esperienza immersiva al pubblico nordamericano. Francesco Ponti, CEO di CMC, ha commentato l’evento sottolineando come la passione e la visione per l’innovazione non abbiano limiti e come sia motivo di orgoglio vedere Città di Castello ancora una volta al centro dell’innovazione per il packaging.

Anche Tania Torcolacci, Head of Global Marketing di CMC, ha espresso entusiasmo per il successo ottenuto, confermando che l’energia e il confronto generati durante l’evento italiano verranno replicati negli Stati Uniti. La giornata si è conclusa con i saluti del sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, che ha ringraziato la CMC per il suo impegno continuo nella ricerca e innovazione, un impegno che ha portato prestigiosi risultati e che è stato riconosciuto anche dalle importanti presenze internazionali durante l’evento.