Città Castello, al via lavori da un milione 910 mila euro sulle strade del territorio

“L’accordo quadro da 1 milione e 910 mila euro per oltre 100 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di Città di Castello parte da una zona strategica per la riqualificazione del centro storico come piazza delle Tabacchine, la piazza dell’Archeologia del quartiere Mattonata, che è ormai prossima all’inaugurazione”. Il sindaco Luciano Bacchetta e il vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici Luca Secondi annunciano che con le opere di fresatura del manto stradale previste per domattina in via Borgo Farinario, preliminari all’asfaltatura della stessa via, di via Oberdan e di via Pomerio San Florido, inizierà il maxi-programma di sistemazione della viabilità comunale sul quale “l’amministrazione comunale investirà risorse del proprio bilancio per garantire ai cittadini interventi che miglioreranno la fruibilità e la sicurezza delle principali arterie del capoluogo, del centro storico e delle frazioni”.

I lavori saranno effettuati dall’Associazione temporanea di imprese che vede come mandataria la Lucos Srl di Sansepolcro e comprende le ditte C.M.M. di Monaldi Maurizio e C. Snc, Mariotti G.B. e Pieggi S. Snc e Spinelli e Mannocchi Srl. Via Borgo Farinario, nel tratto compreso tra l’intersezione con largo Monsignor Muzi e l’intersezione con via delle Santucce, resterà chiusa al transito e alla sosta veicolari per un mese, dalle ore 7.00 di giovedì 14 maggio alle ore 18.00 di sabato 13 giugno, per consentire anche le opere di impermeabilizzazione del manto stradale necessarie a garantire la fruibilità del parcheggio interrato sottostante, nell’ambito del completamento dei lavori per la realizzazione di piazza delle Tabacchine.

Mediante l’apposizione di adeguata segnaletica stradale saranno indicati i percorsi alternativi a disposizione dei cittadini per le esigenze di spostamento e sosta con i propri veicoli. “Le opere di asfaltatura previste nell’area di piazza delle Tabacchine inizieranno subito dopo la riapertura al transito veicolare di via Borgo Farinario e permetteranno di completare adeguatamente un intervento di riqualificazione urbana molto importante per il centro storico”, sottolineano Bacchetta e Secondi nel fare appello al senso civico dei cittadini per eventuali disagi legati all’effettuazione dei lavori.

Bacchetta e Secondi preannunciano, inoltre, che “già dalla prossima settimana prenderanno il via i lavori di asfaltatura programmati nel resto del territorio comunale nell’ambito dell’accordo quadro, che inizieranno dalla zona nord per poi attraversare il territorio comunale fino a interessare la viabilità della zona sud”.