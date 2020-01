Citerna, strade, iniziate le opere di asfaltatura del 2020

L’amministrazione Comunale di Citerna ha iniziato le opere di asfaltatura del 2020. In questi giorni sono state rifatte completamente due importanti strade comunali a Fighille via Allende e via del Pozzo.

Il vicesindaco Paolo Carlini, delegato alle opere pubbliche, dichiara: “Il lavoro ha interessato il manto stradale e la segnaletica orizzontale. Negli interventi prima del nuovo manto si è preferito fresare il vecchio asfalto per garantire una durata maggiore dell’intervento. I lavori proseguiranno anche nei prossimi mesi e riguarderanno le strade comunali più dissestate”.

Il sindaco Enea Paladino conclude: “Una delle priorità della nostra azione amministrativa è quella di intervenire nelle tante situazioni critiche della viabilità comunale nell’arco di questo anno, abbiamo stanziato nel 2020 un’importante spesa per gli interventi sia per le strade principali che secondarie”.