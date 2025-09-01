Citerna E Fighille Arte: Pronto Il 42° Premio Nazionale

Arte Contemporanea E Scultura Per Eventi A Settembre

Fighille di Citerna si prepara ad accogliere la 42° edizione del premio nazionale di pittura “Fighille Arte”, in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025. Il mese di settembre anticipa l’evento con il calendario di “Settembre al museo”, una serie di appuntamenti dedicati all’arte contemporanea che accompagneranno gli appassionati fino al concorso storico.

Domenica 7 settembre, alle ore 16, nella ex Dogana Pontificia, una delle due sedi del Piccolomuseo di Fighille, si terrà un evento di grande richiamo. Alla presenza di Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Città di Castello, di Enea Paladino, sindaco di Citerna, e di Fabrizio Innocenti, sindaco di Sansepolcro, verrà presentata al pubblico un’opera di Franco Alessandrini, riconosciuto come il principale pittore e scultore contemporaneo biturgense nel mondo.

La carriera di Alessandrini, che da oltre cinquant’anni si muove tra Sansepolcro e la città d’adozione di New Orleans, ha ottenuto consensi unanimi di critica e pubblico. L’ingresso del suo nome nel Piccolomuseo amplia ulteriormente la schiera di artisti di rilievo presenti nel centro, consolidando la sua crescita come punto di riferimento per l’arte contemporanea diffusa.

Nel cuore del percorso francescano che da La Verna conduce ad Assisi, Fighille ospiterà il modello in gesso di San Francesco, da cui è poi nata la scultura in pietra collocata all’Eremo di Montecasale. Quest’opera, realizzata lungo un’antica via medievale tra Sansepolcro e l’Alpe della Luna, è ammirata da venticinque anni per la sua spiritualità e la forza espressiva. Il santo seduto, in contemplazione, invita al silenzio e alla riflessione, incarnando l’essenza del cammino francescano.

Il modello originale possiede un elevato valore artistico e simbolico. Il Piccolomuseo ne garantirà protezione, illuminazione e valorizzazione, stabilendo un legame ideale tra Fighille e Montecasale nel segno del patrono d’Italia.

L’incontro, organizzato dalla Pro Loco Fighille e coordinato dal giornalista d’arte e curatore Marco Botti, vedrà la partecipazione del maestro biturgense. Alessandrini illustrerà al pubblico il significato e il percorso creativo della scultura, trasformando il Piccolomuseo in uno spazio di incontro tra memoria, fede e bellezza. L’evento rappresenta un omaggio al messaggio universale di San Francesco e al talento di un artista capace di raccontarlo con profondità e armonia.