Citerna, Covid-19, iniziata la campagna di screening gratuita

Nell’ambito delle azioni volte a contrastare la diffusione del Covid-19, ha preso avvio nel Comune di Citerna una campagna di screening gratuita mediante l’effettuazione di test sierologici rapidi forniti dal Centro Operativo Regionale.

© Protetto da Copyright DMCA

Fino al prossimo 30 aprile sarà possibile, dietro prenotazione, telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 393 8385318, presentarsi all’apposita area allestita presso la Stazione di San Giustino, per l’effettuazione del test rapido diagnostico in vitro per la ricerca qualitativa degli anticorpi IgG e IgM anti Sars-Cov-2 da pungidito.

“La campagna di testing – precisa in una nota il Comune di Citerna – si è resa possibile grazie alla collaborazione della nostra Amministrazione con PAT Croce Bianca, alcuni Medici di Base e la Protezione Civile di San Giustino. Si ringrazia inoltre l’Amministrazione Comunale di San Giustino, nella persona dell’assessore alla Sanità Andrea Guerrieri, per la disponibilità e la collaborazione a poter effettuare un’attività preventiva in sinergia”.

L’indagine sierologica è rivolta a tutte le persone maggiorenni che non abbiano contratto il Covid-19 o che non abbiamo ricevuto la somministrazione del vaccino.

I test, per un totale di otto giornate complessive, perseguiranno per tutto il mese di aprile nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 20. In caso di positività del test sierologico, il paziente andrà in isolamento fino a tampone molecolare di conferma che sarà eseguito nel più breve tempo possibile.

“Per il difficile momento che stiamo vivendo – conclude il sindaco Enea Paladino – è fondamentale continuare a seguire le regole indicate dagli organi preposti, usare il buon senso nel rispetto di sé stessi e degli altri e ritrovare quel senso di collaborazione per un fine comune nell’interesse di tutta la comunità”.

Calendario date test sierologico:

Lunedì 19 aprile dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Mercoledì 21 aprile dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Venerdì 23 aprile dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Lunedì 26 aprile dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Mercoledì 28 aprile dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Venerdì 30 aprile dalle ore 17.00 alle ore 20.00