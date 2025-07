Cipriani resta all’ErmGroup: quarta stagione in A3

Il jolly tifernate confermato nel roster biancazzurro

L’ErmGroup Altotevere conferma nel proprio organico per la stagione 2025/26 Nico Cipriani, attaccante tifernate capace di agire sia da schiacciatore che da opposto. Per il ventitreenne nato a Promano si tratta della quarta stagione complessiva in maglia biancazzurra, a coronamento di un percorso in costante crescita iniziato nel vivaio del Città di Castello Pallavolo.

Cipriani, alto 190 centimetri, ha esordito in Serie A3 con la formazione di San Giustino dopo essersi messo in luce in Serie B. La svolta era arrivata nel 2021, quando l’allora tecnico Marco Bartolini – che lo aveva già allenato a Città di Castello – lo aveva portato con sé all’ErmGroup, affidandogli il ruolo di opposto titolare nella squadra che si era imposta nel girone di B ma aveva mancato la promozione nella finale dei play-off contro Mirandola.

Dopo una parentesi nella stagione 2023/24 alla Tomei Livorno, dove aveva alternato il ruolo di banda e opposto, Cipriani è tornato a vestire la casacca altotiberina e ha fornito il proprio contributo anche nella scorsa annata, entrando spesso a gara in corso. In particolare, si è distinto nel match vinto 3-1 contro Savigliano, durante il quale ha messo a segno 15 punti risultando decisivo in attacco e solido in ricezione, dimostrando affidabilità anche nei momenti critici della stagione.

Elemento prezioso anche per la qualità degli allenamenti settimanali, Cipriani rappresenta una risorsa polivalente nello scacchiere tecnico dell’ErmGroup. Il club ha scelto di puntare ancora su di lui, riconoscendo il valore di un atleta che, pur non partendo sempre tra i titolari, ha saputo garantire continuità e versatilità.

Con 45 presenze in Serie A3 e 54 punti realizzati – tra cui 4 ace e 4 muri – Cipriani si conferma una pedina duttile all’interno della rosa. Il club, che punta in alto anche per la prossima stagione, consolida così la propria linea tecnica mantenendo un atleta cresciuto nel territorio e legato alla maglia.