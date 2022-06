Chiama o scrivi in redazione

Cigar & tobacco festival quinta edizione con degustazioni esclusive fino domani

Taglio del nastro per il Cigar & Tobacco Festival, la manifestazione di nicchia per eccellenza dedicata agli appassionati del tabacco e del fumo lento, organizzata da Ac Company. La splendida Villa Magherini Graziani a San Giustino, in provincia di Perugia, ospiterà fino a domani, domenica 12 giugno, la quinta edizione dell’attesissimo appuntamento con le più prestigiose aziende produttrici di sigari, pipe e tabacco, nazionali ed internazionali, che tornano numerose e con nuove proposte.

Anche quest’anno l’evento conferma la sua forte impronta culturale, trattandosi di un’occasione per far conoscere alle centinaia di visitatori, turisti e giornalisti che vi partecipano, la storia dell’antica Repubblica di Cospaia e dello sviluppo del territorio e per parlare di tabacco dal punto di vista sociale ed economico.

Tra gli ospiti illustri di questa edizione Giuseppe Calabrese, in arte “Peppone”, cuoco e noto conduttore televisivo di Linea Verde Rai 1; Andrea Lo Cicero, istrionico chef ed ex rugbista, che creerà un piatto esclusivo dedicato all’evento; Angelo Mellone, Vicedirettore Rai 1; Marino Bartoletti, noto giornalista, autore e conduttore televisivo; Yari Selvetella, giornalista e scrittore romano.

Cigar & Tobacco Festival è una vetrina unica per i produttori e gli importatori di sigari di tutto il mondo, con l’esposizione delle offerte del settore, nonché di prodotti da gustare in abbinamento ai sigari, come distillati o altre eccellenze enogastronomiche, che parlano del territorio dell’Umbria.

Non mancheranno degustazioni guidate, approfondimenti tematici e seminari, incontri business-to-business. Un viaggio esperienziale fra aromi, essenze e spezie che vedono come grande protagonista il sigaro e la pipa con i suoi abbinamenti.

Un apposito spazio sarà dedicato alle macchine e alle attrezzature per la produzione di tabacco e di sigari e saranno previste anche sessioni di formazione per tabaccai e operatori.

Le degustazioni e i seminari possono essere prenotati sul sito dedicato all’evento: https://www.cigarfestival.it/.

Elenco espositori: https://www.cigarfestival.it/ elenco-espositori/

Programma del Cigar & Tobacco Festival

Sabato 11 Giugno

ore 11:30 – Presentazione del nuovo sigaro

Attraverso un percorso organolettico, guidato da Gabriele Zipilli, sarà presentato il nuovo sigaro Grand Cuvée prodotto dalle sigaraie con l’ausilio di macchinari storici e stagionato ammezzato per almeno 6 mesi. La degustazione sarà abbinata al vino Pascena Moscadello di Montalcino Vendemmia Tardiva dell’azienda Col d’Orcia. Il Moscadello è un vino con profonde radici storiche che risalgono al Rinascimento. In abbinamento anche un cioccolato fondente, con origine Venezuela e Tanzania, presentato da Manuela di Cioccolato e Sogni.

ore 14:00 – Degustazione di un sigaro nicaraguense con rum del Nicaragua

Pierluigi Serravezza di VCF Cigars presenta uno dei migliori sigari del Nicaragua, l’Oliva Serie V Figurado, in abbinamento con il rum Flor de Caña 18 years. La degustazione sarà guidata da Daniele Vallesi e Simone Fazio e comprende accendini e tagliasigari.

ore 15:00 – Eccellenza Toscana incontra la Grappa di Brunello di Montalcino

Gabriele Zippilli e Andrea Pichi Graziani, insieme a Giammichele Grieco di Col D’Orcia srl, presentano il Tornabuoni Super Tuscan, l’eccellenza della tradizione toscana in un sigaro magnum, abbinata alla Grappa di Brunello di Montalcino biologico di Col d’Orcia.

ore 15:00 – Degustazione sigaro cubano e champagne

Lorenzo Giombini e Michele Ceccattini di Valtiberino Whisky & Cigar Club presentano Romeo Y Julieta Cedros De Luxe in abbinamento a champagne Baron de Rothschild Brut.

Ore 15:00 – Seminario “I gusti personali”

Aniello Buonincontro presenta Rocky Patel Vintage 2003 Cameroon Robusto in abbinamento al cocktail Peach Bubble, realizzato da Nico Sacco, Bar Manager di Lab Restaurant e Drink di Viterbo. Durante la degustazione saranno illustrati i fattori che incidono sullo sviluppo e la comprensione dei propri gusti personali.

Ore 15:30 – Degustazione Oliva serie G Toro abbinato a whisky scozzese dello speyside

Pierluigi Serravezza, insieme a Simone Fazio, presentano un elegante sigaro nicaraguense in abbinamento con un eccezionale whisky single malt Balvenie 21 years Portwood, presentato da Andrea Vincenzo, Ambassador di Balvenie, Glenfiddich e rarità dell’Azienda Velier.

ore 16:00 – Esercizio di degustazione tecnica con acqua minerale e abbinamento con Franciacorta

Luigi Ferri presenta Franca Comparetto di Cigar Sense Inc. che terrà una masterclass sulla valutazione del sigaro partendo da alcuni principi dell’analisi sensoriale. Sarà fumato Flor de Selva Robusto, un sigaro honduregno abbinato con acqua minerale e degustazione di Franciacorta Quadra Q Rosè.

Ore 17:30 – Degustazione Montecristo Supremos ed. lim. 2019 in abbinamento a Samaroli SPQR Blended (2012 Repubblica Dominicana e 2010 El Salvador)

Eccezionale degustazione guidata da Luigi Ferri e Francesco Minetti che ci illustreranno il Montecristo Supremos Ed. Lim. 2019 in abbinamento ad un eccezionale rum Samaroli SPQR Blended (2012 Rep. Dominicana e 2010 El Salvador), che sarà presentato da Daniele Liberati, Brand Ambassador di Samaroli.

ore 19 – Angelo Mellone, Vicedirettore Rai 1, giornalista, scrittore, editorialista e inviato di politica, cultura e costume per numerosi quotidiani nazionali, presenterà il suo sesto romanzo “Nelle migliori famiglie”, editore Mondadori. Yari Selvetella, giornalista e scrittore romano, autore di molti romanzi sulla storia della criminalità romana, presenterà una delle sue opere più provocatorie: “Le regole degli amanti”, editore Bompiani.

ore 19:30 – Cena celebrativa di Cigar Festival 2022

Nei giardini di Villa Magherini Graziani si svolgerà l’attesissima cena celebrativa di Cigar Festival 2022. Special Guest Peppone Calabrese e Andrea Lo Cicero. La serata sarà allietata dallo spettacolo “ZazzarazzaZ – Pedalando e Cantando nella Storia”, di Marino Bartoletti e il Duo iDea.

Domenica 12 giugno

Ore 10:30 – Colazione con tabacchi da pipa e caffè

Saranno presentati due tabacchi da pipa Mac Baren (3968 HH Bold Kentucky e 3966 HH Pure Virginia Flake) in abbinamento con caffè e pasticceria secca. La degustazione sarà condotta da Daniele Vallesi di Gusto Tabacco.

Ore 11:00 – Seminario “L’Olfatto”

Aniello Buonincontro presenta il sigaro Rocky Patel Number 6 Robusto in abbinamento con il cocktail Flavour Tonic, realizzato da Nico Sacco Bar Manager di Lab Restaurant e Drink di Viterbo. Durante la degustazione del sigaro sarà analizzato il ruolo dell’olfatto ed il rapporto con le emozioni che si provano in fumata.

ore 11:45 – Degustazione del Tornabuoni Levante con vino passito

Gabriele Zippilli di CTS con il Valtiberino Whisky & Cigar Club presentano il nuovo Tornabuoni Levante, un sigaro Grand Cuvée prodotto dalle sigaraie con l’ausilio di macchinari storici e stagionato ammezzato per almeno 6 mesi. La degustazione, condotta da Daniele Vallesi e Claudio Ceccarelli, sarà abbinata al vino passito da uve affumicate “presidio slow food”.

ore 14:00 – Seminario “La degustazione”

Aniello Buonincontro presenta il sigaro Rocky Patel Sun Grown Maduro Robusto in abbinamento con il liquore Dopolavoro del Vecchio Magazzino Doganale. Durante la degustazione si parlerà del concetto di degustazione, del rapporto con la piacevolezza.

Ore 15:00 – Degustazione del Tonabuoni Cospaia con vermouth

Gabriele Zippilli, Luigi Ferri e Daniele Vallesi conducono la degustazione del Tornabuoni Cospaia, il primo Long Filler Grand Cru fatto totalmente a mano per esaltare un territorio ricco di storia. La fumata sarà abbinata al Vermouth di Torino Grandsprix 1911 Antonio Parigi. In abbinamento ci sarà anche un cioccolato fondente (origine Venezuela e Tanzania) che sarà presentato da Manuela di Cioccolato e Sogni. Manuela omaggerà i partecipanti con la Limited Edition realizzata in esclusiva per il Cigar Festival. Tartufo che sa di storia, profuma di terra e ricorda il viaggio: unisce il tabacco e il cacao, riportando alle origini.

ore 16:00 – Degustazione Hoyo de Monterrey e Michter’s Bourbon

Degustazione guidata da Raffaele Rosmini e Michele Ceccattini di Valtiberino Whisky & Cigar Club di Hoyo de Monterrey Epicure No. 2, un sigaro cubano in abbinamento con whiskey Michter’s bourbon.

Ore 16:30 – Degustazione di Cain serie F 550 con whisky scozzese dello Speyside

Pierluigi Serravezza presenta un particolare sigaro Nicaraguense Cain F550 in abbinamento con un single malt maturato in botti spagnole di sherry oloroso e bourbon, il Glenfiddich 18yo, raccontato dalla signora Andrea Vicenzo, Ambassador delle aziende e rarità dell’azienda Velier.