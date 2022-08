Search for: Search Button

Cicloturismo, il Comune di Città di Castello vince il bando della Regione Umbria

“Il Comune di Città di Castello ha scelto di investire su un settore in grande ascesa in Italia come il cicloturismo e ha vinto il bando della Regione Umbria finalizzato alla promozione di una risorsa dalle importanti potenzialità per l’economia del nostro territorio”.

L’assessorato al Commercio e al Turismo rende noto così che il Comune di Città di Castello ha ottenuto un cofinanziamento da 45 mila euro per il progetto “D & B – Discovery and Bike in Altotevere”, nell’ambito della linea di azione regionale per il “sostegno alla fruizione integrata delle risorse naturali e culturali ed alla promozione delle destinazioni turistiche” finanziata con le risorse POR FESR 2014-2020.

Con il progetto, sul quale saranno investiti complessivamente 60 mila euro, l’amministrazione comunale punterà a sviluppare l’offerta rivolta alla scoperta in bicicletta del patrimonio culturale, storico e ambientale del territorio.

“L’idea è di lavorare in stretta sinergia con gli operatori della ricettività locali, con il tessuto dell’imprenditorialità e dell’associazionismo legati alle due ruote, per costruire un’offerta cycle-friendly in grado di rappresentare un volano di sviluppo economico della comunità”, sottolinea l’assessorato al Commercio e al Turismo.

“Il primo passo – prosegue l’assessorato – sarà l’attivazione di una progettualità esecutiva, con un tavolo di coprogrammazione che estenda la rete già creata con associazioni di categoria e addetti ai lavori per coinvolgere i soggetti pubblici e privati interessati a mettere in rete professionalità, competenze e sensibilità per la creazione del Tiferno Bike District, un’esperienza che possa essere di riferimento in Alta Valle del Tevere nella realizzazione di un sistema turistico omogeneo ed integrato”.

La sinergia tra tutti gli attori del progetto sarà finalizzata a fare in modo che Città di Castello divenga una destinazione esclusiva del turismo in bicicletta, generando sviluppo economico e nuove opportunità occupazionali per i giovani. Per fare questo il lavoro che sarà portato avanti con “D & B – Discovery and Bike in Altotevere” sarà di creare un piano comunicativo strategico e una rete di servizi che attraggano i turisti, offrendo loro opportunità di soggiorno interessati e soddisfacenti.

Il progetto si propone di promuovere itinerari e percorsi ciclistici, garantire la necessaria segnaletica, favorire la disponibilità di alloggi dedicati ai turisti in bicicletta, mettere a disposizione un’assistenza mirata a questo tipo di vacanze e confezionare pacchetti per soggiorni. Per far conoscere l’offerta di Città di Castello sarà realizzata una comunicazione mirata in grado di raccontare il Tiferno Bike District attraverso materiale fotografico e video di alta qualità destinati ai social network.

“Siamo convinti che il cicloturismo possa avere grandi possibilità di crescita nella nostra realtà – sottolinea l’assessorato al Commercio e al Turismo – la sfida sarà quindi di orientare la ciclabilità verso un’offerta di servizi e opportunità adeguata per conoscere e vivere il territorio”.