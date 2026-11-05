Ciclista grave dopo l’urto con un pedone a Castello, Nibbio sul posto

Il 118 sul posto, il ferito trasferito a Perugia con Nibbio

📌 FLASH NEWS – Grave un ciclista a Città di Castello dopo l’urto con un pedone in via di Rignaldello, presso l’attraversamento del civico 14. Il ferito è stato trasportato dall’elisoccorso Nibbio all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Un ciclista è rimasto ferito in condizioni gravissime dopo un urto con un pedone in via di Rignaldello, a Città di Castello. La pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale è intervenuta intorno alle 12.45, dopo una segnalazione di investimento. All’arrivo degli agenti, il personale del 118, giunto con un’automedica, stava già prestando le prime cure all’uomo, trovato a terra.

Il trasferimento all’ospedale di Perugia

La gravità delle condizioni del ferito ha portato all’attivazione dell’elisoccorso Nibbio. L’equipaggio ha trasportato l’uomo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Gli agenti della Polizia Locale di Città di Castello hanno eseguito sul posto i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La dinamica ricostruita dalla Polizia Locale

Gli accertamenti hanno stabilito che l’uomo soccorso era alla guida del velocipede. Stava percorrendo via di Rignaldello nell’unico senso di marcia consentito quando, in prossimità dell’attraversamento pedonale all’altezza del civico 14, ha urtato una persona che stava attraversando la carreggiata.

Secondo la ricostruzione della pattuglia, il pedone procedeva da destra verso sinistra rispetto alla direzione di marcia del ciclista.