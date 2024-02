Chiusa la selezione delle cantine di Only Wine, grandi novità per questo 2024

Dopo mesi di assaggi finalmente la selezione è giunta al termine e l’XI edizione dell’Only Wine è pronta per presentarvi i 100 vignaioli protagonisti della 3 giorni umbra. Al suo fianco sempre il Comune di Città di Castello, che ospita e patrocina la manifestazione sin dalla prima edizione, la Regione Umbria e il GAL Alta Umbria.

L’appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 aprile sempre nello splendido scenario di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, nel cuore di Città di Castello, dove il parco di 7000 metri quadri accoglierà il pubblico di appassionati di vino alla ricerca di un’esperienza unica nel suo genere per offrire loro solo l’imbarazzo della scelta: 20 regioni, Consorzi, oltre 300 etichette, degustazioni guidate, masterclass e per la prima volta saranno presenti vignaioli che operano oltre i confini nazionali. La grande novità di quest’anno è, infatti, la presenza di cantine provenienti da altre nazioni europee che rispondono sempre ai rigidi criteri necessari per partecipare alla manifestazione.

Il Lunedì 29 viene riconfermata anche la giornata B2B dedicata agli operatori del settore, buyer e giornalisti con chiusura al pubblico. Come sempre l’accesso alla manifestazione prevede delle scontistiche per i sommelier italiani e stranieri che possono inviare una mail con nome cognome e numero di tessera a ufficiostampaonlywine@gmail.com e ricevere il codice sconto per l’acquisto del biglietto con le scontistiche previste.

I nostri selezionatori Francesco Saverio Russo di Wine Blog Roll, Pietro Marchi, Presidente di A.I.S. (Associazione Italiana Sommelier) Umbria e Chiara Giorleo, DipWset critica enogastronomica saranno presenti in fiera per tutte le giornate della mostra mercato.