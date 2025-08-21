Champagne rubato nei supermercati, denunciato un 35enne

Indagini dei Carabinieri a Città di Castello e Pieve

Un 35enne di origine rumena, residente nella provincia di Verona, è stato individuato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Città di Castello per l’accusa di furto aggravato e continuato. La Procura della Repubblica di Perugia ha ricevuto il fascicolo dopo che l’uomo è stato riconosciuto come responsabile di ripetuti episodi nei supermercati della zona.

Secondo quanto ricostruito, il sospettato si era recato più volte nei punti vendita di Città di Castello e Città della Pieve, scegliendo bottiglie di champagne e altri vini di pregio. Una volta prelevata la merce dagli scaffali, la nascondeva sotto al soprabito per poi dirigersi verso l’uscita, oltrepassando le casse senza effettuare alcun pagamento.

La segnalazione è partita dal titolare delle attività commerciali, che ha denunciato le sottrazioni ai militari dell’Arma. Immediatamente sono state avviate le verifiche attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza interno ai supermercati. I fotogrammi hanno permesso di osservare con chiarezza il comportamento del ladro e le modalità con cui occultava le bottiglie per poi allontanarsi indisturbato.

Le immagini sono state analizzate mediante i sistemi informatici in uso ai Carabinieri, i quali hanno potuto confrontarle con i dati già presenti negli archivi. La comparazione ha consentito di giungere rapidamente alla certa identificazione del responsabile, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi verificatisi in passato.

Al termine dell’attività investigativa, il 35enne è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente. L’azione dei militari ha dunque consentito di ricostruire in dettaglio la dinamica dei furti e di restituire un quadro chiaro sulla responsabilità dell’uomo, che dovrà rispondere del reato contestato.