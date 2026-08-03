Centro storico più luminoso con nuovi Led e meno consumi energia

Da settembre lavori da 105 mila euro per l’intera illuminazione

💡 Città di Castello completa la riqualificazione dell’illuminazione pubblica del centro storico. Da settembre partiranno lavori da oltre 105 mila euro per installare nuovi Led, migliorare la qualità della luce, ridurre i consumi e rendere più efficiente l’intera rete urbana.

Illuminazione completamente a Led nel cuore della città

Il centro storico di Città di Castello si prepara a completare il percorso di ammodernamento dell’illuminazione pubblica. Dal prossimo mese di settembre prenderà il via l’intervento che porterà tutti i punti luce dell’area storica alla tecnologia Led, con un investimento complessivo di 105.363,67 euro.

L’opera sarà realizzata dal Comune di Città di Castello insieme al gestore Hera, nell’ambito della convenzione Consip – Servizio Luce 4, e rappresenta il completamento del programma di riqualificazione già avviato negli ultimi anni nelle periferie cittadine e nelle frazioni.

Duecentosette nuovi kit Led per completare il sistema

L’intervento interesserà 207 apparecchi illuminanti, che saranno aggiornati mediante l’installazione di kit retrofit Led all’interno delle plafoniere esistenti, sostituendo le attuali lampade al sodio ad alta pressione.

Al termine dei lavori tutti gli 805 corpi illuminanti presenti nel centro storico saranno alimentati con tecnologia Led, uniformando così l’intero sistema di illuminazione della parte più antica della città.

L’obiettivo è migliorare la qualità dell’illuminazione degli spazi pubblici, aumentando contemporaneamente l’efficienza energetica e contenendo i costi di gestione dell’impianto.

Illuminazione calibrata per piazze e monumenti

Il progetto prevede una particolare attenzione alle principali piazze del centro storico, dove saranno installati corpi illuminanti con potenze differenziate da 200, 110, 80 e 70 Watt, selezionate in funzione dell’altezza dei sostegni e delle caratteristiche delle diverse aree urbane.

La temperatura di colore sarà di 3.000 Kelvin, scelta che consentirà di ottenere una luce calda e confortevole, in grado di garantire un buon comfort visivo e una resa adeguata degli spazi cittadini.

Le nuove ottiche regolabili permetteranno inoltre di orientare il fascio luminoso con maggiore precisione, distribuendo la luce in maniera più uniforme e funzionale.

Controllo intelligente e minori sprechi energetici

Uno degli aspetti più innovativi dell’intervento riguarda la gestione dell’impianto. Verranno installati dispositivi dedicati alla regolazione del flusso luminoso che consentiranno di modulare l’intensità della luce in base alle diverse necessità.

Il funzionamento sarà inoltre affidato a orologi astronomici, che programmeranno automaticamente accensione e spegnimento degli impianti seguendo le effettive ore di buio, contribuendo così alla riduzione degli sprechi energetici.

L’adozione di queste tecnologie consentirà una gestione più efficiente dell’intera rete e un contenimento dei consumi.

Monitoraggio remoto dell’intera rete cittadina

Parallelamente all’installazione delle nuove lampade saranno collocati 207 dispositivi Sira Umpi, destinati alla telegestione punto per punto degli apparecchi illuminanti.

Il sistema permetterà di monitorare da remoto il funzionamento di ogni singolo punto luce, individuando automaticamente eventuali anomalie o guasti e rendendo più rapidi gli interventi di manutenzione.

La piattaforma informatica di gestione sarà aggiornata per supportare le nuove funzionalità e predisporre servizi compatibili con il modello della cosiddetta città intelligente.

Sicurezza e affidabilità dell’impianto

L’intervento comprenderà anche la bonifica di 14 quadri elettrici ormai obsoleti, con la sostituzione delle componenti più datate e il miglioramento della sicurezza complessiva della rete.

Sono previsti inoltre la sostituzione di pali e bracci esistenti, operazione che consentirà di incrementare sia la stabilità dell’impianto sia il suo inserimento estetico nel contesto del centro storico.

Carletti: qualità della vita e sostenibilità

L’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti evidenzia come il nuovo intervento rappresenti il completamento del percorso di riqualificazione dell’illuminazione cittadina.

Secondo l’assessore, dopo gli interventi realizzati nei quartieri periferici e nelle frazioni, il programma interessa ora il cuore della città con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita all’interno delle mura urbiche e valorizzare gli spazi pubblici che ospitano il patrimonio monumentale e artistico di maggiore pregio.

Carletti sottolinea inoltre che il nuovo impianto consentirà di disporre di una rete più moderna, efficiente e sostenibile, capace di garantire un servizio migliore ai cittadini e una gestione più razionale dei consumi energetici, in linea con gli obiettivi di innovazione e sviluppo delle città intelligenti.