Centro Storico Città di Castello: “Corri Castello” Circolazione

Centro Storico di Città di Castello: “Corri Castello” e Modifiche alla Circolazione

Città di Castello, domenica 8 settembre, ospiterà la manifestazione sportiva denominata “Corri Castello”. L’evento, organizzato dalla ASD Marathon Club, si svolgerà nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 12:30. Durante questo intervallo, il Comando della Polizia Locale ha istituito misure specifiche per regolare il traffico veicolare.

In particolare, la circolazione dei veicoli sarà interdetta lungo il percorso della corsa, che attraverserà diverse vie e piazze del centro storico. Questo divieto entrerà in vigore al passaggio dei corridori e riguarderà anche le strade laterali che confluiscono nel tracciato della corsa. I dettagli delle restrizioni e del percorso sono i seguenti:

La manifestazione partirà da Piazza Matteotti e si dirigerà lungo Corso Vittorio Emanuele, passando per Piazza Santa Maria Maggiore, Via Borgo Farinario, Via Oberdan, Largo Monsignor Muzi, Via Signorelli, Via del Cavaliere, Via dei Casceri, Via della Pendinella, Piazza Gabriotti, Via Cacciatori del Tevere, Via Borgo Inferiore, Via Marchesani, Viale Sauro, Viale Europa, Via della Barca, Via Zampini, Via Diaz, Viale Moncenisio, Via del Polacchino, Via Spluga, Viale Sempione, Via Malfatti, Via Engels, Via Togliatti, Via delle Terme, Via Alighieri, Via Martiri della Libertà, Via Bacinelli, Via Torregiani, Via Collodi, Via Pirandello, Via Pierucci, Via di Rignaldello, e ritornerà a Corso Vittorio Emanuele per concludere in Piazza Matteotti, dove è previsto l’arrivo della corsa.

In aggiunta, dalle ore 7:30 di domenica fino al termine dell’ultimo passaggio dei partecipanti alla corsa, sarà vietata la sosta sul lato sinistro di Viale Sauro. Questa restrizione riguarda il tratto compreso tra l’intersezione con la rotatoria di Viale Europa e l’intersezione con Via Marchesani. Tale misura si applica anche in considerazione del senso unico di marcia temporaneamente introdotto per lo svolgimento della 54^ Mostra Nazionale del Cavallo.

Queste disposizioni hanno l’obiettivo di garantire la sicurezza dei partecipanti e una fluida esecuzione della manifestazione, minimizzando disagi alla viabilità cittadina. I cittadini e i visitatori sono invitati a prendere nota delle modifiche e a pianificare i propri spostamenti di conseguenza.