Centro Raccolta Rifiuti ad Umbertide, lavori di ammodernamento

L’importo complessivo dei lavori è di 35mila euro circa, provenienti dal bilancio comunale.

Per consentire in piena sicurezza i lavori il servizio del Centro di raccolta è stato temporaneamente sospeso per il periodo strettamente all’esecuzione degli interventi di adeguamento infrastrutturale.

Come ha informato Gesenu negli scorsi giorni “al fine di limitare i disagi, i cittadini potranno in ogni caso fruire dei servizi di raccolta dei rifiuti ingombranti, a domicilio, su chiamata, nonché l’utilizzo del Centro del Riuso per i beni ancora suscettibili di riutilizzo”. A tal fine la società ha garantito l’intensificazione del servizio su chiamata.

“I lavori presso il Centro di raccolta di via Madonna del Moro, rimandati a più riprese dalle amministrazioni passate, sono risultati non più rinviabili – afferma l’assessore all’Ambiente, Francesco Cenciarini – Questa amministrazione si fa quindi carico di una eredità dal passato mettendo in programma una serie di interventi che vanno a migliorare ulteriormente il servizio offerto agli umbertidesi. Si comprende il disagio dei cittadini di non poter usufruire temporaneamente di un servizio importante come quello garantito dal Centro di raccolta ma si tratta di una sospensione temporanea per poter contare su una realtà moderna e adeguata alle loro esigenze”.