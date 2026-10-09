Centro per le famiglie inaugurato il servizio per Altotevere

Un servizio gratuito per accompagnare i nuclei familiari

📌 FLASH NEWS – Inaugurato a Città di Castello il nuovo Centro per le famiglie della Zona Sociale 1. Il servizio gratuito sosterrà genitori, figli e relazioni familiari negli otto Comuni dell’Altotevere. Il 10 ottobre festa aperta con attività ludiche

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Città di Castello, 9 10 2026 – È stato inaugurato a Città di Castello il Centro per le famiglie della Zona Sociale 1, un nuovo servizio pubblico gratuito dedicato al sostegno delle famiglie residenti nei Comuni dell’Alta Valle del Tevere, come riporta il comunicato di Marco Baruffi, Comune di Città di Castello. La struttura ha sede in viale Nazario Sauro, negli spazi dell’ex seminario vescovile, e nasce con l’obiettivo di accompagnare genitori e figli nelle diverse fasi della vita, offrendo strumenti di supporto, orientamento e prevenzione.

All’apertura ufficiale hanno preso parte il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti e numerosi rappresentanti istituzionali dei Comuni coinvolti nel progetto. La partecipazione degli amministratori del territorio ha evidenziato il valore condiviso dell’iniziativa e il ruolo che il nuovo servizio è chiamato a svolgere all’interno della rete sociale del comprensorio. Il Centro per le famiglie è stato concepito per rispondere alle esigenze emergenti delle comunità locali attraverso attività dedicate al benessere relazionale, educativo e sociale dei nuclei familiari.

L’azione del servizio si concentra sulla prevenzione delle difficoltà familiari, sul rafforzamento delle competenze genitoriali e sul sostegno delle relazioni tra genitori e figli. Particolare attenzione sarà dedicata ai momenti di cambiamento che caratterizzano il percorso di crescita delle persone, dalle prime fasi della genitorialità fino all’età adolescenziale. L’obiettivo è favorire l’intercettazione precoce dei bisogni e delle situazioni di fragilità, mettendo a disposizione professionisti capaci di offrire accompagnamento e orientamento. Il servizio lavorerà inoltre per sostenere le famiglie nella gestione delle criticità relazionali e dei momenti di conflitto che possono presentarsi durante il ciclo di vita familiare. L’iniziativa coinvolge gli otto Comuni che fanno parte della Zona Sociale 1 e rappresenta il risultato di una progettazione territoriale condivisa.

Nel corso dell’inaugurazione, il sindaco Luca Secondi e l’assessore Benedetta Calagreti hanno rimarcato come il nuovo Centro si inserisca all’interno delle politiche sociali, educative e sanitarie sviluppate negli anni dalle amministrazioni dell’Altotevere. Il messaggio rivolto ai cittadini è quello di una presenza costante delle istituzioni accanto alle famiglie. La finalità principale è fare in modo che genitori e figli possano trovare un riferimento affidabile e accessibile, capace di supportarli nelle diverse sfide che caratterizzano la vita familiare. L’accompagnamento offerto punta a valorizzare le risorse delle persone e a favorire una maggiore consapevolezza nell’affrontare situazioni complesse che spesso fanno parte della normale evoluzione dei rapporti familiari.

Il servizio è pensato per sostenere i nuclei familiari fin dal periodo della gravidanza e nelle successive fasi dello sviluppo dei bambini e dei ragazzi. Una particolare considerazione sarà riservata all’adolescenza, periodo che può comportare cambiamenti significativi all’interno delle dinamiche familiari e richiedere strumenti adeguati di confronto e supporto. L’intervento non si limita ai soli genitori. Il Centro si propone infatti di affiancare anche le coppie e di offrire occasioni di ascolto e sostegno a tutte le persone coinvolte nella costruzione delle relazioni familiari. Uno degli ambiti sui quali il nuovo servizio intende concentrarsi riguarda il sostegno alle famiglie che affrontano situazioni legate alla disabilità dei figli. In questi casi, il ruolo dei genitori si amplia spesso fino a comprendere importanti responsabilità assistenziali e di cura. Il Centro per le famiglie si propone quindi come punto di riferimento per accompagnare tali percorsi e offrire supporti professionali adeguati alle specifiche esigenze dei nuclei coinvolti.

L’approccio adottato mira a valorizzare le capacità delle persone, sostenendole nella gestione delle difficoltà e favorendo percorsi di inclusione e partecipazione all’interno della comunità. Le attività del Centro comprendono anche altri servizi già attivi sul territorio. All’interno della struttura trovano infatti spazio il Servizio Adozione e Affido Familiare delle Zone Sociali 1 e 7 e le funzioni di coordinamento territoriale del progetto P.I.P.P.I., il programma dedicato alla prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori. Questa integrazione consente di concentrare in un’unica sede competenze e professionalità diverse, favorendo una presa in carico più efficace delle esigenze espresse dalle famiglie e una maggiore collaborazione tra i vari servizi.

Dopo il taglio del nastro, il Centro per le Famiglie darà subito il via alle attività con una festa d’apertura a ingresso libero, per sabato 10 ottobre, dalle 15:00 alle 18:00, la sede di via Sauro ospiterà giochi e iniziative ricreative per genitori e figli.

L’importanza del progetto e l’impegno condiviso che ne ha permesso la realizzazione sono stati rimarcati durante la riunione della Conferenza di Zona Sociale 1, convocata in concomitanza con l’inaugurazione insieme all’Ufficio di Piano. L’incontro è stato l’occasione per illustrare le finalità del nuovo servizio, le linee guida e i progetti già avviati o in programma.

All’evento hanno preso parte i rappresentanti istituzionali dei Comuni della Zona Sociale 1:

Città di Castello: il sindaco Luca Secondi e l’assessore Benedetta Calagreti;

Citerna: Valentina Ercolani (assessore alle Politiche Sociali);

Lisciano Niccone: il sindaco Gianluca Moscioni;

Montone: il vicesindaco David Gonfia;

San Giustino: Enzo Franchi (assessore alle Politiche Sociali);

Umbertide: Lara Goracci (assessore alle Politiche Sociali).

Per l’Ufficio di Piano sono intervenute la dirigente Giuliana Zerbato, la responsabile di Zona Cristina Donati Sarti, le responsabili dei Servizi Sociali Angela Rubechi (San Giustino) e Francesca Fagiani (Citerna), la coordinatrice tecnica Lorenza Scateni, le istruttrici amministrative Valentina Caselli ed Elena Cafagna (con funzioni di segretario verbalizzante) e la funzionaria educatrice Marcella Crispoltoni.

Infine, per il Centro per le Famiglie hanno partecipato la responsabile del servizio Brunella Bologni, l’educatrice professionale Cristina Grilli e l’assistente sociale Ornella Curto.