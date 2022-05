Centro estivo comunale “Lucignolo”, iscrizioni aperte dal 30 maggio

Da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno sono aperte le iscrizioni per Centro estivo comunale “Lucignolo”, proposto dal Comune di Umbertide in collaborazione con la cooperativa Asad.

Il Centro estivo, rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni, divisi in due fasce d’età, si svolgerà dal 4 al 29 luglio.L’orario di apertura sarà dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì.

Per presentare la richiesta al servizio è necessario prenotare giorno e orario telefonando al numero 3454729156 dal 30 maggio al 3 giugno.

Gli appuntamenti saranno distribuiti nelle giornate dal 6 all’8 giugno nelle fasce orarie dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, presso spazio giovani You Spa (sede ex Pascoli) per compilare la scheda iscrizione.

La sintesi del progetto e tutte le informazioni sul Centro estivo 2022 sono consultabili sul sito del Comune di Umbertide consultabile all’indirizzo www.comune. umbertide.pg.it

“In questo momento dopo il difficile periodo dovuto alla pandemia i centri estivi rappresentano un’attività molto importante per le famiglie e per i bambini – dice l’assessore alle Poltiche sociali, Sara Pierucci – Attraverso essi i più piccoli potranno ritornare a giocare insieme, a socializzare e vivere dei momenti felici grazie agli educatori che con la loro competenza e professionalità svolgono un lavoro indispensabile per le nostre famiglie”.