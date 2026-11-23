La lettera a Luca Secondi chiede controlli e atti sui centri

📌 FLASH NEWS – Futuro Nazionale scrive al sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, per chiedere una mappa dei centri culturali islamici, la pubblicazione degli atti, sopralluoghi della Polizia Locale e un resoconto in Consiglio comunale.

Il coordinamento di Futuro Nazionale di Città di Castello ha inviato al sindaco Luca Secondi una lettera per chiedere l’avvio immediato di verifiche sui centri culturali islamici presenti nel territorio comunale. La coordinatrice locale Jennifer Paradisi sollecita il Comune a individuare le sedi attive, rendere pubblici gli atti amministrativi e riferire in Consiglio comunale. Il gruppo motiva la richiesta con le proprie valutazioni sulla sicurezza nei quartieri e sull’attività di controllo della Giunta.

L’iniziativa regionale ripresa a Città di Castello

La lettera riprende l’Operazione Trasparenza, presentata alcune settimane prima in conferenza stampa da Manuela Puletti, vice coordinatrice regionale di Futuro Nazionale con delega agli Enti locali. Il coordinamento tifernate ha aderito all’iniziativa e ha chiesto al sindaco di darle seguito nel territorio comunale. Nella comunicazione, Paradisi contesta all’amministrazione di aver svolto controlli insufficienti e sostiene che altre associazioni e attività commerciali siano sottoposte a verifiche più rigorose.

La mappatura delle sedi e gli atti da pubblicare

La prima richiesta riguarda una ricognizione ufficiale dei centri culturali islamici attivi nel comune. Futuro Nazionale chiede che il portale istituzionale renda consultabili le domande presentate, le destinazioni d’uso dei locali e le autorizzazioni rilasciate. L’obiettivo dichiarato è chiarire a quali condizioni vengono utilizzate le sedi e quali attività vi siano consentite. Paradisi solleva anche dubbi sulla gestione e sui finanziamenti di queste realtà. Nel comunicato il coordinamento non indica singole sedi né cita verbali di accertamento a sostegno delle contestazioni.

I sopralluoghi e le verifiche nei locali

La seconda richiesta è affidare alla Polizia Locale sopralluoghi senza preavviso. Il coordinamento chiede di verificare chi frequenti gli spazi e quali attività vi si svolgano. L’attenzione è rivolta anche alla conformità urbanistica, ai requisiti igienico-sanitari, alle misure antincendio e ai limiti di capienza. La richiesta di verificare l’uso effettivo degli immobili nasce dall’ipotesi avanzata da Paradisi secondo cui alcuni locali presentati come centri culturali verrebbero utilizzati come luoghi di culto senza le necessarie autorizzazioni.

La richiesta di riferire in Consiglio comunale

Il terzo punto riguarda una rendicontazione pubblica in Consiglio comunale. Futuro Nazionale chiede al sindaco di portare in aula gli esiti delle verifiche e annuncia che seguirà il seguito dato alla lettera. Il comunicato del coordinamento non riporta una risposta del sindaco o della Giunta.