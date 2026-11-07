Cento anni per Olga Martinelli, tra famiglia, mare e cucito

Una targa del sindaco Luca Secondi celebra i suoi cento anni

📌 FLASH NEWS – Cento anni per Olga Martinelli, conosciuta come Maria, a Città di Castello. Il sindaco Luca Secondi le consegna una targa ricordo. Il mare, il cucito e i cappelletti nei ricordi della famiglia, con tre nipoti e tre pronipoti.

Olga Martinelli, conosciuta da tutti come Maria, ha festeggiato cento anni a Città di Castello. Per celebrare il compleanno, il sindaco Luca Secondi le ha consegnato una targa ricordo, rendendo omaggio a una donna la cui storia attraversa generazioni di affetti, lavoro e tradizioni familiari.

Residente a Montedoro, Olga è madre di due figli, nonna di tre nipoti e bisnonna di tre pronipoti. Il mare, la sartoria e la cucina sono le passioni che accompagnano il racconto della sua vita, custodito anche nei ricordi di chi è cresciuto al suo fianco.

L’infanzia e il trasferimento a Città di Castello

Olga proviene da una famiglia numerosa. Il padre Ettore morì a soli 38 anni, lasciando alla moglie Fenisia la responsabilità di crescere sette figli e sostenere la famiglia. Un’infanzia nella quale Olga conobbe presto il peso del lavoro e dei sacrifici.

Dopo il matrimonio con Domenico Conti, si trasferì a Città di Castello. La coppia abitò inizialmente nel centro storico e successivamente si stabilì a Montedoro, dove Olga vive ancora oggi. Dal matrimonio nacquero Ettore e Catia.

Le estati al mare nei ricordi della nipote

Una parte importante della sua storia è legata ai nipoti Francesca, Paolo e Marta, ai quali ha dedicato tempo e attenzioni.

Francesca conserva il ricordo delle vacanze sulla riviera e delle sveglie prima dell’alba per andare insieme alla nonna a osservare il mare e raccogliere i cannolicchi, poi cucinati in hotel. Le giornate trascorse sulla spiaggia sono rimaste tra le esperienze più care della sua infanzia.

Anche per Paolo, fratello di Francesca, Olga ha rappresentato una presenza fondamentale negli anni della crescita.

Gli abiti sartoriali e la corona di Miss Umbria

La sala di taglio e cucito era un altro luogo di incontro tra nonna e nipote. Francesca le teneva compagnia mentre Olga confezionava per lei abiti su misura, mettendo a frutto la propria abilità sartoriale.

Prima stilista e sostenitrice della nipote, Olga l’ha accompagnata con il proprio affetto anche nel percorso che, nel 2004, ha portato Francesca a conquistare il titolo di Miss Umbria.

Alla manualità del cucito si affiancava quella della cucina. Durante l’inverno, nonna e nipote preparavano insieme la pasta e chiudevano i cappelletti, condividendo una consuetudine rimasta nella memoria familiare. Olga ha sempre riunito i suoi cari intorno alla tavola. Oggi la famiglia comprende anche i pronipoti Matilde, Carolina e Gabriele.

L’omaggio del sindaco Luca Secondi

Nel consegnare la targa, Luca Secondi ha sottolineato il ruolo degli anziani come risorsa per la comunità e riferimento per le nuove generazioni.

Il sindaco ha richiamato la storia di Olga e i valori che continua a trasmettere alla famiglia e alla comunità in cui vive, accompagnando il riconoscimento con gli auguri per il centesimo compleanno.