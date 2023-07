Cenare sotto le stelle sul ponte del Tevere seduti ad una tavola lunga oltre settanta metri

Cena sul Ponte del Tevere sotto le stelle con un menù della tradizione e tanta voglia di stare insieme. Un intero quartiere della città, “Quellidelàdelponte”, (con in testa il Presidente, Marsilio Sinatti), e non solo è pronto a sedersi a tavola in una location mozzafiato, sabato 22 luglio a partire dalle ore 20,30.

Numeri da record con almeno 300 commensali su due file per tutta lunghezza dei 70 metri del ponte sul tevere che collega il Rione Prato con il versante più a nord della città. Dal 2015 è ormai diventato ogni estate un evento suggestivo del ricco cartellone delle manifestazioni cittadine, la “Cena sul ponte”, giunta alla sesta edizione. Una originale iniziativa, organizzata dell’associazione dei quartieri “Quellidelàdelponte”, che sarà immersa in un’ambientazione ricca di fascino e storia legata alla tradizione della città che ha legato i propri destini al ponte che attraversa il fiume tevere tanto caro ai tifernati.

“Il Ponte sul Tevere, costruito nel 1860, a seguito di specifico finanziamento dello Stato Pontificio nella persona di Papa Pio IX, in conseguenza della demolizione del vecchio ponte in legno risalente ai primi anni del 1600 – ricordano gli organizzatori – venne minato dai tedeschi nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale e la sua ricostruzione terminò definitivamente nel 1952. La struttura venne ricostruita in muratura come lo è attualmente.

Da quel momento la nuova struttura ha ripreso la propria importante funzione di unione commerciale e sociale tra la città storica e la restante parte della città, divisi dal Fiume Tevere”. L’evento è rivolto a tutta la popolazione tifernate, dagli abitanti del centro storico, periferia ed alle frazioni e propone di ritrovarsi sul Ponte del Tevere e “stare tutti assieme in armonia, – spiegano ancora gli organizzatori – per poter celebrare con una cena l’importante compito di raccordo che la struttura, dal 1952 ad oggi ha sempre avuto”.

Sarà un menù della tradizione quello che verrà servito ai numerosi commensali: Antipasto (affettati, formaggio, panzanella, fagioli con porcini), Primo (Lasagne al Ragù), Secondo (Fette di Maiale arrosto con patate al forno), Macedonia, Dolce, Acqua e Vino. La serata conviviale verrà allietata con musica di chitarra e fisarmonica. Per prenotazioni questa settimana tutte le sere in sede presso l’area dell’ex campo boario.