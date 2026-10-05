Cena beneficenza e solidarietà per Comitato Chianelli

Una serata solidale per ricerca e assistenza

📌 FLASH NEWS – Oltre 250 persone hanno partecipato alla cena benefica della sezione tifernate del Comitato Daniele Chianelli. Raccolti 5.530 euro destinati a ricerca, assistenza e accoglienza dei pazienti emato-oncologici. Presenti istituzioni, volontari e sostenitori

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Città di Castello, 5 10 2026 – Più di 250 persone hanno preso parte alla tradizionale cena beneficenza promossa dalla sezione di Città di Castello del Comitato per la vita “Daniele Chianelli”. L’iniziativa, ospitata al Cva di Trestina, ha consentito di raccogliere 5.530 euro che saranno destinati integralmente alle attività dell’associazione impegnata da oltre tre decenni nel sostegno alla ricerca e nell’assistenza ai pazienti affetti da malattie oncoematologiche. L’evento ha confermato il forte legame tra il territorio dell’Alta Valle del Tevere e una realtà che da 36 anni opera a supporto di bambini, adolescenti e adulti in cura per tumori del sangue. Le risorse raccolte contribuiranno a sostenere i progetti che il Comitato porta avanti sia sul fronte dell’accoglienza sia in quello del supporto alle famiglie., come riporta il comunicato del Comitato Chianelli.

Alla serata hanno partecipato il presidente dell’associazione Franco Chianelli, la moglie Luciana Cardinali, il medico dell’Ematologia dell’ospedale di Perugia Luca De Carolis, il sindaco di Città di Castello Luca Secondi e l’assessora alla Cultura Michela Botteghi. L’incontro è stato anche un momento di confronto e informazione. Durante la serata sono stati illustrati i progressi compiuti dalla medicina nell’ambito delle patologie emato-oncologiche e sono stati presentati i progetti che il Comitato continua a sviluppare per migliorare l’assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Particolare attenzione è stata dedicata all’iniziativa rivolta alle aree del nord dell’Umbria, pensata per offrire accompagnamento e supporto alle persone seguite dai reparti di Ematologia e Oncoematologia pediatrica. Nel corso dell’appuntamento, Franco Chianelli ha espresso riconoscenza verso i volontari dell’Alta Valle del Tevere che hanno collaborato all’organizzazione della serata, occupandosi della cucina e del servizio ai tavoli. Il presidente ha inoltre sottolineato il sostegno costante ricevuto dalla comunità tifernate, evidenziando il contributo dei cittadini, delle attività economiche e dei tanti sostenitori che partecipano alle iniziative solidali promosse durante l’anno.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al sindaco Luca Secondi e all’amministrazione comunale per la vicinanza dimostrata all’associazione, oltre che a William Camilletti del Gala, indicato come uno dei sostenitori delle attività che consentono al Comitato di organizzare campagne benefiche e raccolte fondi sul territorio.

La raccolta fondi rappresenta un ulteriore tassello dell’attività svolta dal Comitato per la vita “Daniele Chianelli”, realtà che continua a investire risorse nella ricerca scientifica, nell’assistenza ai malati e nell’accoglienza delle famiglie presso il Residence dedicato ai pazienti in cura a Perugia. Anche il sindaco Luca Secondi ha evidenziato il valore della partecipazione registrata durante la serata, interpretandola come una conferma della vicinanza della comunità locale alle famiglie coinvolte nei percorsi di cura e alle attività della fondazione.

La cena di Trestina si è così trasformata in un momento di condivisione e solidarietà, capace di unire volontari, istituzioni e cittadini attorno a un obiettivo comune: sostenere concretamente la ricerca e l’assistenza in ambito emato-oncologico attraverso un contributo che testimonia ancora una volta la sensibilità del territorio verso queste importanti finalità sociali.