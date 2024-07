Cena Beneficenza a Pietralunga: Tartufi Giganti Ricerca sul Cancro

Cena di Beneficenza a Pietralunga: Tartufi Giganti per la Ricerca sul Cancro

Un evento di beneficenza unico nel suo genere sta per svolgersi a Pietralunga, grazie all’iniziativa dell’imprenditore Giuliano Martinelli, noto per il suo impegno nel mondo del tartufo. Martinelli ha deciso di dedicare due tartufi estivi di dimensioni eccezionali, pesanti oltre due chili e trecento grammi, alla causa della ricerca sul cancro.

Questi due “tesori” della natura, caratterizzati da un profumo intenso e irresistibile, saranno il cuore di una cena speciale che si terrà nella suggestiva piazza del centro storico di Pietralunga, martedì 9 luglio, a partire dalle 19. L’evento, intitolato “Un tartufo per la ricerca”, promette di essere un’esperienza indimenticabile, con piatti a base di tartufo e un ricco programma musicale, grazie alla presenza dell’Utah State University Jazz Orchestra e del tenore Augusto Celsi.

L’idea alla base dell’evento è nata dalla mente creativa di Angelo, amico di Martinelli e proprietario dell’azienda Mirco Vivai. È stato lui a scoprire il primo dei due tartufi record, pesante un chilo e 200 grammi, nelle sue tartufaie. A questo si è aggiunto un secondo tartufo di un chilo e 100 grammi, trovato da Giacomo Becchetti grazie al fiuto della sua cagnolina Tessa.

I due tartufi saranno utilizzati per arricchire il menù della cena, con la collaborazione di Daniele Violoni di ‘The Lord of Truffle’. Le loro scaglie profumate renderanno i piatti irresistibili per i partecipanti.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Fondazione per la Ricerca sul Cancro (Airc), in un gesto di solidarietà che dimostra come la comunità legata al mondo del tartufo sia sempre pronta a sostenere cause nobili. Questa iniziativa spontanea di Martinelli, imprenditore di successo che non dimentica mai le sue radici, è un ulteriore segnale di come sia possibile unire impegno sociale e amore per la propria terra.