Celebrazioni di ringraziamento per canonizzazione di Santa Margherita

Sta entrando nel vivo il programma di appuntamenti in preparazione alla solenne celebrazione di ringraziamento per la canonizzazione di santa Margherita di Città di Castello. Questa mattina, presso la pista di atletica “Angiolo Monti” ha preso avvio la giornata dedicata alla disabilità, con meeting di atletica e di calcio a 5 organizzati dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Santa Margherita”.

Sempre oggi, alle ore 21, nella chiesa di San Domenico in Città di Castello si terrà l’incontro – testimonianza sul tema “La normalità della disabilità, con don Gerardo Balbi e la dott.ssa Daniela Casi.

Domani, alle ore 21 nella chiesa di San Domenico, sarà proiettato il film “Little Margaret. Blessed Margaret of Castello”, prodotto negli Stati Uniti nel 1980 e adesso sottotitolato per questa occasione.

Mercoledì 15, alle ore 21 nella chiesa di San Domenico, avrebbe dovuto essere presentato il libro “Santa Margherita di Città di Castello nei secoli XIII-XIV”, ma alcuni imprevisti di varia natura hanno richiesto il rinvio della manifestazione. In luogo della presentazione, don Andrea Czortek, direttore dell’Archivio Storico Diocesano, illustrerà le opere di carità ispirate dalla figura della Santa, con particolare attenzione all’Istituto per non vedenti in vita dal 1919 al 1999.