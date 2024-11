Cazzullo, Ovadia e Famulari portano “Il Romanzo della Bibbia” a Città di Castello

Cazzullo – Aldo Cazzullo e Moni Ovadia torneranno a Città di Castello con lo spettacolo “Il romanzo della bibbia”, unica tappa umbra del 2024, in programma giovedì 21 novembre alle 21 al Teatro degli Illuminati. Questo progetto artistico-culturale, promosso dal Comune di Città di Castello e dalla Cooperativa “Il Poliedro”, è realizzato in collaborazione con sponsor che ne hanno consentito la realizzazione.

Il racconto, narrato a due voci, vede il giornalista-scrittore e autore televisivo Aldo Cazzullo raccontare e l’attore, regista e musicista Moni Ovadia accompagnarlo con letture, interventi e canti nel ruolo di Dio. Le musiche, dal sacro al contemporaneo, sono curate da Giovanna Famulari, artista e musicista eclettica. L’evento include video di Elisa Salvi, disegni sulla sabbia di Gabriella Compagnone e l’audio e le luci di Stefano delle Piane e Andrea Garibaldi. La produzione è di Corvino Produzioni e Centro Teatrale Bresciano.

Il Racconto:

Lo spettacolo toccherà alcuni degli episodi e dei personaggi più noti dell’Antico Testamento, come:

La Creazione

Sodoma e Gomorra

Adamo ed Eva

L’Arca di Noè

Abramo

La profezia di Isaia che preannuncia l’arrivo del Messia

Il tema centrale è la grande vicenda degli uomini vissuti sotto lo sguardo di Dio, dalle origini della nostra cultura fino ai nostri padri, con testimonianze spettacolari che queste storie hanno lasciato nelle arti visive, ispirando i più grandi artisti per secoli.

Dichiarazioni Ufficiali:

“Una iniziativa di grande valore culturale. Non è la prima volta che Aldo Cazzullo, insieme ad altri artisti, presenta nella nostra città libri o eventi teatrali sempre di straordinario interesse. Questo progetto teatrale, di grande successo in tutta Italia, sarà senza dubbio apprezzato anche dal pubblico tifernate e non solo,” hanno dichiarato il sindaco, l’assessore alla Cultura e la presidente di “Poliedro”, Alessandra Garavani, nel ringraziare gli sponsor che hanno consentito la realizzazione del progetto culturale e teatrale.

Informazioni sui Biglietti:

Apertura botteghino : giovedì 21 novembre alle ore 19:30

: giovedì 21 novembre alle ore 19:30 Info e prenotazioni : dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12, entro mercoledì 20 novembre, tel. 075-8529613

: dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12, entro mercoledì 20 novembre, tel. 075-8529613 Costo biglietti : Platea/palco I, II, III ordine: 15 euro Palco I, II, III ordine laterale quart’ordine: 10 euro

:

Profilo degli Artisti:

Aldo Cazzullo: Entrato a La Stampa come praticante nel 1988, Cazzullo si è trasferito a Roma nel 1998. Nel 2003 è passato al Corriere della Sera come inviato speciale ed editorialista. Ha raccontato i principali avvenimenti italiani e internazionali degli ultimi 25 anni e ha intervistato personalità di spicco come Bill Gates e Steven Spielberg. Ha scritto oltre venti libri sulla storia e l’identità italiana e dal 2017 è titolare della rubrica delle lettere del Corriere della Sera.

Moni Ovadia: Nato a Plovdiv in Bulgaria nel 1946, Ovadia è un uomo di teatro e attivista dei diritti civili e sociali. Formatosi come cantante di musica popolare, ha iniziato la sua carriera teatrale negli anni ’80. Con spettacoli come “Oylem Goylem”, Ovadia si è imposto all’attenzione del grande pubblico. Ha lavorato con registi come Nanni Moretti e Mario Monicelli e ha ricevuto numerosi premi per il suo impegno civile e la sperimentazione teatrale.

Giovanna Famulari: Musicista eclettica diplomata al conservatorio di Trieste, Famulari è violoncellista, pianista, arrangiatrice e produttrice artistica. Ha collaborato con artisti come Tosca, Nicola Piovani e Vinicio Capossela. Con lunga esperienza teatrale e televisiva, ha fatto conoscere il suono del suo violoncello in prestigiosi teatri di tutto il mondo.

Calendario Evento:

Data : Giovedì 21 novembre

: Giovedì 21 novembre Luogo : Teatro degli Illuminati, Città di Castello

: Teatro degli Illuminati, Città di Castello Orario: 21:00

L’evento rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di Città di Castello e non solo, di assistere a uno spettacolo di grande valore culturale e artistico, che promette di lasciare un segno indelebile.