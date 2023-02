Carnevale in Piazza a Umbertide allegria, musica e divertimento

Carnevale in Piazza – Allegria, musica e divertimento: grande successo per il ritorno del Carnevale in Piazza a Umbertide. Grandissimo successo per il ritorno del Carnevale in piazza. Una piazza Matteotti colma all’inverosimile e tutto il percorso pieno di gente hanno accompagnato il ritorno della sfilata dei carri di Carnevale in città, andata in scena dopo due anni di stop.

Un successo incredibile sottolineato dalla presenza di umbertidesi di tutte le età, da tante famiglie, da tanti bambini e tanti giovani che hanno festeggiato tutti insieme la festa più divertente e colorata dell’anno.

La manifestazione è stata organizzata da Pro Loco Umbertide in collaborazione con la Pro Loco di Pierantonio, il Circolo UISP di Spedalicchio e Lucignolo per “La Piazzetta” e Asad, con il sostegno del Comune di Umbertide e di numerosi commercianti del territorio.

Meravigliosi e di grande fantasia i cinque carri che sono partiti dal piazzale della piscina comunale e che hanno percorso via Morandi, viale Unità d’Italia e via Garibaldi tra una folla in festa: la Pro Loco Umbertide ha scelto il magico mondo di Harry Potter e della scuola di magia di Hogwarts; il fatato universo della Disney e di tutti suoi fantastici personaggi è stato invece al centro del carro della Pro Loco Pierantonio;

lo stravagante ed eccentrico stile Hippy ha caratterizzato la sfilata del Circolo Uisp Spedalicchio, che per l’occasione ha trasformato il proprio carro in un pulmino dei figli dei fiori; lavori in corso e cantieri per la Scuola di Danza Nov’Art che ha visto sfilare i protagonisti del carro con tanto di elmetti da lavoro e attrezzature da cantiere; i personaggi delle serie televisive di Netflix sono stati invece al centro del carro allestito dal Centro di aggregazione Lucignolo; senza dimenticare Falling Deers S.A.T. che hanno aperto la parata con le loro divise da SoftAir.

Una volta arrivata a destinazione la sfilata, la festa è quindi proseguita in tutta la sua esplosione di allegria in piazza Matteotti con gli spettacoli di giocoleria di Butterfly Circus e del truccabimbi a cura di Cavita Kids, con la possibilità di gustare delle squisitissime frittelle e con la musica di Dj Lillo che ha scandito per tutto il pomeriggio fino alle prime ore della serata il ritmo dell’evento.

Dal palco di piazza Matteotti il sindaco Luca Carizia e il vicesindaco Annalisa Mierla si sono congratulati con gli organizzatori dell’evento e con tutti coloro che hanno contribuito alla sua perfetta riuscita e hanno sottolineato l’importanza dell’essere tornati a condividere tutti insieme momenti di allegria e di gioia come appunto il Carnevale dopo il periodo della pandemia.

Queste le attività che hanno dato il loro sostegno alla realizzazione del Carnevale in piazza: Bar Centrale, Bar Mary, Siderpucci, Eurospurghi, Confcommercio Umbertide, Ass. Don Chisciotte Commercianti Centro Storico, Locale, Caffè Giardino, Ottica 2M, Burzigotti Gioielli, Pizzeria Kentia, La Tartaruga abbigliamento, EuroBar, 3 di Cuori, La casa di Lu, L’Arte del Caffè, La Voliera, New Team Sport, Bar Italia, Frattauto, Bar La Stazione, Bar Coletti.

Gli organizzatori ringraziano sentitamente l’Osteria dei Mille-Garibaldini e la Taverna dei Briganti per il prezioso sostegno dato per la produzione delle frittelle, mettendo a disposizione i propri locali e soprattutto la manodopera.